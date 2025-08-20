سيد عبد الحفيظ: لو كنت مستمر في منصبي كنت هجري ورا الحكم محمد معروف

علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي السابق علي ما فعله الحكم محمد معروف مع اللاعب محمد هاني في مباراة الأهلي الأخيرة بالدوري.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية ببرنامج اللعيب: "لو كنت مستمر في منصبي كنت هجري ورا محمد معروف بسبب محمد هاني ... أنا أفتكرته سرق منه المحفظه".

وعلّق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، على واقعة غريبة شهدتها مباراة الفريق، حيث ركض الحكم محمد معروف خلف اللاعب محمد هاني في الدقائق الأخيرة من المباراة.



وقال عبدالحفيظ، في تصريحاته لبرنامج يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي:"لأول مرة أشوف الكابتن معروف بيجري ورا لاعب! دايمًا اللاعيبة هي اللي بتروح له، مش العكس."

وأضاف:"أنا مش شايف أي داعي للموقف ده، كان ممكن يُحل بهدوء. معروف خدته العزة، رغم إننا كنا فايزين ٤-١ وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة!"



وتابع:"يعني إيه واحد بيجري، والتاني بيجري وراه؟! هو ده وقت إضاعة وقت؟ إحنا في آخر دقيقة والمباراة محسومة. كمان كابتن معروف معروف عنه إنه دايمًا بيقف في نص الملعب، واللاعبين هم اللي بيروحوا له، مش العكس!"