رتم وشراسة.. تعليق مثير من سيد عبد الحفيظ على أداء الزمالك

علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، على أداء أندية و لاعبي الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد 2025/2026.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي ابراهيم فايق: بداية الدوري مش الأفضل لكل الفرق، لكن في رأيي المصري هو أفضل فريق فنيًا حتى الآن، بيقدّم كرة منظمة ومختلفة".

وتابع :الزمالك عنده رتم وشراسة، وده واضح من أول 3 مباريات، في تغيّر واضح عن السنين اللي فاتت.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم السبت.

ويستأنف الفريق تدريباته مساء غدا الأحد على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا للقاء فاركو المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.



وكان الزمالك خاض مرانه مساء اليوم الجمعة بصورة طبيعية على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة.



ويستضيف الزمالك نظيره فاركو في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل على ستاد السلام في إطار الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك فاز على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس، على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.