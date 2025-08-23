قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لو بتجدد رخصة سيارتك.. طريقة حجز موعد فى وحدات المرور الإلكترونية
رتم وشراسة.. تعليق مثير من سيد عبد الحفيظ على أداء الزمالك
ألم الظهر وتعب مستمر.. علامات ارتفاع الكوليسترول عند النساء
باحث: الإخوان يستخدمون القضية الفلسطينية لجمع التبرعات وتمويل أنشطتهم
لماذا أصلي صلاة الشروق؟.. 10 أسباب تجعلك تتوضأ لها الآن
شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية
12 شهيدا بينهم أطفال ونساء..مذبحـ.ة أسرائيلية جديدة بأصداء الفلسطينية
سيد عبد الحفيظ ينصح ريبيرو مدرب الأهلى بهذا الأمر العاجل.. ماذا قال؟
موجة حر جديدة .. الأرصاد تكشف توقعات الطقس اليوم
سيد عبد الحفيظ: خوان ألفينا تقيل وعنده قدرات عالية تخدم الزمالك
لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟.. الأسرار الخفية وراء الأرق المستمر
رياضة

رتم وشراسة.. تعليق مثير من سيد عبد الحفيظ على أداء الزمالك

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
ميرنا محمود

علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، على أداء أندية و لاعبي الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد 2025/2026.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي ابراهيم فايق: بداية الدوري مش الأفضل لكل الفرق، لكن في رأيي المصري هو أفضل فريق فنيًا حتى الآن، بيقدّم كرة منظمة ومختلفة".

وتابع :الزمالك عنده رتم وشراسة، وده واضح من أول 3 مباريات، في تغيّر واضح عن السنين اللي فاتت.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم السبت.
ويستأنف الفريق تدريباته مساء غدا الأحد على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا للقاء فاركو المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.


وكان الزمالك خاض مرانه مساء اليوم الجمعة بصورة طبيعية على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة.


ويستضيف الزمالك نظيره فاركو في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل على ستاد السلام في إطار الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.
وكان فريق الزمالك فاز على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس، على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ألم الظهر وتعب مستمر.. علامات ارتفاع الكوليسترول عند النساء

الكوليسترول
طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو

لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟.. الأسرار الخفية وراء الأرق المستمر

توابل تقليدية تعود للواجهة.. سر قديم يعزز صحة القلب ويحمي الشرايين

