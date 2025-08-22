إكرامي يرد على تصريحات أحمد شوبير

رد إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي السابق، على تصريحات الإعلامي الحالي والحارس السابق للأحمر، أحمد شوبير.

يأتي هذا خلال حديث عبر برنامج “اللعيب”، جمع بين إكرامي، وأحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك، خلال الحديث عن أن الأول لم يكن الحارس الثالث من قبل.

وقال إكرامي في تصريحات عبر برنامج "اللعيب": "أنا مكنتش حارس ثالث قبل كدة".

ليقاطعه أحمد سليمان قائلًا: “أحمد شوبير قال في التلفيزيون (من كام يوم) إكرامي وثابت البطل كانوا بيقعدوا لي”.

ليرد إكرامي: “أنا قولت قبل كدة في حلقة إني قعدت لـ شوبير، لكن أنا كنت مصاب، وثابت البطل قعد لـ شوبير، عشان رجله اتكسرت، لما رجعنا لعبنا، لكن شوبير مقعدناش”.