خليكم في ناديكم.. عدلي القيعي يرد على اتهام الأهلي بسحب أرض الزمالك

علق عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة السابق بالأهلي، على اتهام الأحمر بالتورط في سحب ارض نادي الزمالك بـ ٦ أكتوبر.

وقال عدلي القيعي عبر قناة الأهلي: “المشكلة بتاعت أرض نادي الزمالك، إقحام الأهلي في الموضوع ليه؟، ويقولك طيب ما أرض الأهلي اللي في الجزيرة، دي أرض مخصصة”.

وأضاف: “ليه تملي عايزين توهموا الجماهير إن في حاجة الأهلي لا علاقة له، الأهلي له شركة بتدير أنشطة، وكل تحركات الأهلي بيروح يأخذ الترخيص، ولا يعمل إلا بعد صدور الترخيص”.

وتابع: “المسألة مسألة إجراءات لازم تتم، الأهلي لا شأن له بالأخرين، خليكم في ناديكم، بطلوا بقى تكريس لـ الفجوة والشعور بالظلم، مش حقيقي”.