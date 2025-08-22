تنطلق اليوم مباريات الجولة الثانية، من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة وست هام ضد تشيلسي، وتختتم الجولة يوم الإثنين بمواجهة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول.

ويتصدر مانشستر سيتي قمة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق الأهداف عن سندرلاند وتوتنهام وليفربول ونوتنجهام وأرسنال وليدز يونايتد.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الثانية

١- مانشستر سيتي 3 نقاط

2- سندرلاند 3 نقاط

3- توتنهام هوتسبير 3 نقاط

4- ليفربول 3 نقاط

5- نوتنجهام فوريست 3 نقاط

6- آرسنال 3 نقاط

7- ليدز يونايتد 3 نقاط

8- برايتون نقطة واحدة

9- فولهام نقطة واحدة

10- أستون فيلا نقطة واحدة

11- كريستال بالاس نقطة واحدة

12- نيوكاسل يونايتد نقطة واحدة

13- تشيلسي نقطة واحدة

14- مانشستر يونايتد 0 نقاط

15- إيفرتون 0 نقاط

16- بورنموث 0 نقاط

17- برينتفورد 0 نقاط

18- بيرنلي 0 نقاط

19- وست هام 0 نقاط

20- وولفرهامبتون 0 نقاط