ننشر نتائج مسابقة هواة التصوير الفوتوغرافي للتراث الثقافي المغمور بالمياه| صور
إيران.. هجوم إرهابي على دورية للشرطة في محافظة سيستان وبلوتشستان
المفوض العام لـ أونروا: المجاعة أصبحت أمرا واقعا في مدينة غزة
الاحتلال يوسع دائرة القصف شمال مدينة غزة ويدفع السكان للنزوح غربا.. تفاصيل
مفتي عام السعودية: تبرع ولي العهد بالدم تجسيد للقدوة الحسنة في العمل الإنساني
رغم إقرار الأمم المتحدة.. الاحتلال يكذب: لامجاعة في غزة
تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين
زياد برجي يتألق بسهرة طربية في العلمين الجديدة بحضور بشرى ورنا سماحة
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الثانية
مياه القناة: تكثيف أعمال تطهير شبكات انحدار الصرف الصحي
الكتابة إيمان صلاح تكشف بداياتها وتجربتها في الكتابة والدوبلاج
حماس: ندعو إلى تحرك فوري للأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف الحرب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الثانية

سارة عبد الله

تنطلق اليوم مباريات الجولة الثانية، من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة وست هام ضد تشيلسي، وتختتم الجولة يوم الإثنين بمواجهة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول.

ويتصدر مانشستر سيتي قمة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق الأهداف عن سندرلاند وتوتنهام وليفربول ونوتنجهام وأرسنال وليدز يونايتد. 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الثانية

١- مانشستر سيتي 3 نقاط
2- سندرلاند 3 نقاط
3- توتنهام هوتسبير 3 نقاط
4- ليفربول 3 نقاط
5- نوتنجهام فوريست 3 نقاط
6- آرسنال 3 نقاط
7- ليدز يونايتد 3 نقاط 
8- برايتون نقطة واحدة
9- فولهام نقطة واحدة
10- أستون فيلا نقطة واحدة
11- كريستال بالاس نقطة واحدة
12- نيوكاسل يونايتد نقطة واحدة
13- تشيلسي نقطة واحدة
14- مانشستر يونايتد 0 نقاط
15- إيفرتون 0 نقاط 
16- بورنموث 0 نقاط
17- برينتفورد 0 نقاط
18- بيرنلي 0 نقاط
19- وست هام 0 نقاط
20- وولفرهامبتون 0 نقاط

الدوري الإنجليزي ليفربول تشيلسي نيوكاسل يونايتد

