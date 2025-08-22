داخل السيارة.. أفشة في أحدث ظهور على إنستجرام

شارك محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي صورة جديدة في أحدث ظهور عبر حسابه على إنستجرام.

وظهر أفشة عقب أداء صلاة الجمعة داخل سيارته.

أفشة

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

وتنطلق مباراة الأهلي وغزل المحلة يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وحقق الأهلي أول فوز تحت قيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو على حساب فاركو 4-1 بالدوري المصري.

وبذلك، رفع الأهلي رصيده في الدوري المصري إلى 4 نقاط فى المركز الثاني، بينما استقر فاركو فى المرتبة الـ16 بنقطة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري المصري.

تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت

وحصل النادي الأهلي على لقب بطولة الدوري النسخة الماضية، بفارق نقطتين فقط عن بيراميدز، بعد منافسة قوية بينهما حتى الأمتار الأخيرة.

يغيب محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي عن مباراة غزل المحلة بعد حصوله على الطرد في كما يغيب ياسين مرعي ومحمد شكري للإصابة بشد في العضلة الخلفية والأمامية على الترتيب.