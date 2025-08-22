قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مراسل القاهرة الإخبارية: التطورات الميدانية بين روسيا وأوكرانيا لا تعيق المفاوضات إن توفرت الإرادة
أهالي بني مجدول بالجيزة يتبرعون بأرض لبناء مدرسة ويناشدون المحافظ: سرعوا الخطوات قبل فوات الأوان
تطوير المطارات.. مصر تتحدث في الجمعية العامة للمجلس الدولي لمطارات أفريقيا بـ لوسكا
برلمانية: التحول الرقمي بوابة أفريقيا لتحقيق التنمية المستدامة
حماس: إعلان المجاعة في غزة شهادة دامغة على جرائم الاحتلال
داخل السيارة.. أفشة في أحدث ظهور على إنستجرام
ألمانيا تحظر ارتداء الكوفية الفلسطينية في موقع معسكر بوخنفالد النازي
أول تعليق من بكين على رفض زيلينسكي مشاركة الصين في ضمان أمن أوكرانيا
وزير التعليم يدعو رئيس جامعة الأمم المتحدة بطوكيو لتأسيس فرع مصري
أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود
خطيب مسجد مصر: القرآن مليء بالآيات التي تدعو إلى إعمال العقل والتفكر.. فيديو
إحباط محاولة فرار جماعي من سجن الكلاسة في الحسكة
رياضة

داخل السيارة.. أفشة في أحدث ظهور على إنستجرام

أفشة
أفشة
سارة عبد الله

شارك محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي صورة جديدة في أحدث ظهور عبر حسابه على إنستجرام.

وظهر أفشة عقب أداء صلاة الجمعة داخل سيارته.

أفشة

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة 

وتنطلق مباراة الأهلي وغزل المحلة يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وحقق الأهلي أول فوز تحت قيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو على حساب فاركو 4-1 بالدوري المصري.

وبذلك، رفع الأهلي رصيده في الدوري المصري إلى 4 نقاط فى المركز الثاني، بينما استقر فاركو فى المرتبة الـ16 بنقطة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري المصري.

تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت

وحصل النادي الأهلي على لقب بطولة الدوري النسخة الماضية، بفارق نقطتين فقط عن بيراميدز، بعد منافسة قوية بينهما حتى الأمتار الأخيرة.

يغيب محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي عن مباراة غزل المحلة بعد حصوله على الطرد في كما يغيب ياسين مرعي ومحمد شكري للإصابة بشد في العضلة الخلفية والأمامية على الترتيب.

محمد مجدي أفشة النادي الأهلي أفشة

