ننشر نتائج مسابقة هواة التصوير الفوتوغرافي للتراث الثقافي المغمور بالمياه| صور
إيران.. هجوم إرهابي على دورية للشرطة في محافظة سيستان وبلوتشستان
المفوض العام لـ أونروا: المجاعة أصبحت أمرا واقعا في مدينة غزة
الاحتلال يوسع دائرة القصف شمال مدينة غزة ويدفع السكان للنزوح غربا.. تفاصيل
مفتي عام السعودية: تبرع ولي العهد بالدم تجسيد للقدوة الحسنة في العمل الإنساني
رغم إقرار الأمم المتحدة.. الاحتلال يكذب: لامجاعة في غزة
تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين
زياد برجي يتألق بسهرة طربية في العلمين الجديدة بحضور بشرى ورنا سماحة
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الثانية
مياه القناة: تكثيف أعمال تطهير شبكات انحدار الصرف الصحي
الكتابة إيمان صلاح تكشف بداياتها وتجربتها في الكتابة والدوبلاج
حماس: ندعو إلى تحرك فوري للأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف الحرب
جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد نهاية الجولة الثالثة

ياسمين تيسير

انتهت أمس   مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، بمواجهة الزمالك ومودرن سبورت.

وتصدر المصري جدول ترتيب الدوري المصري ولكن بعد نهاية الجولة الثالثة من المسابقة جاء فريق المصري البورسعيدي في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط، بعد فوزين وتعادل ولم يذق طعم الخسارة.

وجاء الزمالك بنفس الرصيد 7 نقاط في المركز الثاني وبفايق النقاط عن المصري، وتلاهم فريق زد في المركز الثالث برصيد 5 نقاط بعد الفوز في مباراة وتعادل في مباراتين.

وشهدت الجولة راحة الأهلي وعدم خوض أي مباريات وفقًا لنظام البطولة الذي يقتضي براحة فريق كل جولة وجاء الأحمر في المركز السادس برصيد 4 نقاط من مباراتين حيث تعادل في الجولة الأولى أمام مودرين سبورت وفاز على فاركو في الجولة الثانية.

جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد نهاية الجولة الثالثة

1- المصري - 7 نقاط

2- الزمالك - 7 نقاط

3- زد - 5 نقاط

4- بيراميدز - 5 نقاط

5- بتروجيت - 5 نقاط

6- الأهلي - 4 نقاط

7- الجونة - 4 نقاط

8- حرس الحدود - 4 نقاط

9- مودرن سبورت - 4 نقاط

10- سيراميكا كليوباترا - 4 نقاط

11- إنبي - 4 نقاط

12- طلائع الجيش - 4 نقاط

13- سموحة - 3 نقاط

14- غزل المحلة - 3 نقاط

15- الاتحاد السكندري - 3 نقاط

16- كهرباء الإسماعيلية - نقطتان

17- البنك الأهلي - نقطتان

18- المقاولون العرب - نقطتان

19- وادي دجلة - نقطة واحدة

20- الإسماعيلي - نقطة واحدة

21- فاركو - نقطة واحدة

الزمالك الاهلي الدوري المصري

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

