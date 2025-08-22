انتهت أمس مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، بمواجهة الزمالك ومودرن سبورت.

وتصدر المصري جدول ترتيب الدوري المصري ولكن بعد نهاية الجولة الثالثة من المسابقة جاء فريق المصري البورسعيدي في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط، بعد فوزين وتعادل ولم يذق طعم الخسارة.

وجاء الزمالك بنفس الرصيد 7 نقاط في المركز الثاني وبفايق النقاط عن المصري، وتلاهم فريق زد في المركز الثالث برصيد 5 نقاط بعد الفوز في مباراة وتعادل في مباراتين.

وشهدت الجولة راحة الأهلي وعدم خوض أي مباريات وفقًا لنظام البطولة الذي يقتضي براحة فريق كل جولة وجاء الأحمر في المركز السادس برصيد 4 نقاط من مباراتين حيث تعادل في الجولة الأولى أمام مودرين سبورت وفاز على فاركو في الجولة الثانية.

جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد نهاية الجولة الثالثة

1- المصري - 7 نقاط

2- الزمالك - 7 نقاط

3- زد - 5 نقاط

4- بيراميدز - 5 نقاط

5- بتروجيت - 5 نقاط

6- الأهلي - 4 نقاط

7- الجونة - 4 نقاط

8- حرس الحدود - 4 نقاط

9- مودرن سبورت - 4 نقاط

10- سيراميكا كليوباترا - 4 نقاط

11- إنبي - 4 نقاط

12- طلائع الجيش - 4 نقاط

13- سموحة - 3 نقاط

14- غزل المحلة - 3 نقاط

15- الاتحاد السكندري - 3 نقاط

16- كهرباء الإسماعيلية - نقطتان

17- البنك الأهلي - نقطتان

18- المقاولون العرب - نقطتان

19- وادي دجلة - نقطة واحدة

20- الإسماعيلي - نقطة واحدة

21- فاركو - نقطة واحدة