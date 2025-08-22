موعد عودة إمام عاشور من الإصابة للمشاركة مع الأهلي

ينتظر الجهاز الفني لفريق الاهلي بقيادة ريبيرو عودة امام عاشور نجم الفريق ولكن بات غيابه أمر مؤكد عن الجولة الرابعة والخامسة من بطولة الدوري.

وتضاءلت فرص إمام عاشور في اللحاق بمباراتي غزل المحلة ومن بعدها بيراميدز في الجولتين الرابعة والخامسة حيث أثبتت الأشعة التي أجراها اللاعب عدم التئام الكسر في عظمة الترقوة بشكل كامل، وحاجته لبعض الوقت من أجل التئام الكسر بنسبة 100% وبعدها يعود للمشاركة في المباريات.

ورفض الجهاز الفني للأهلي المجازفة والدفع بإمام عاشور في مباريات الفريق خوفا من تعرضه لانتكاسة جديدة تعطل انطلاقته مع الفريق الأحمر، أو يتسبب في فقدانه لفترة أطول، لاسيما وأن الإصابة التي يعاني منها حساسة وتحتاج لفترة علاج طويلة حتى يكون جاهزاً للمشاركة في المباريات.

ويغيب محمد شكري عن المشاركة للإصابة بشد في العضلة الأمامية بينما اقترب كريم فؤاد من قيادة الجبهة اليمنى في مباراة المحلة، لاسيما بعد إيقاف محمد هاني بسبب الطرد في مباراة فاركو الماضية.