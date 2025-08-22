الشناوي يشارك في تدريبات الأهلي استعداداً للمحلة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، استعداداً لخوض مباراة غزل المحلة التي تجمع الفريقين يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

عقد الاسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران؛ لشرح العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.

أدى اللاعبون فقرات بدنية مكثفة ضمن البرنامج التدريبي، فيما خاض حراس المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحا تدريبات عديدة، قبل أن يجري الجهاز الفني مجموعة تدريبات تخصصية متنوعة في إطار الاستعداد للمباراة.

كان الفريق قد حقق الفوز على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف سجلها محمد شريف واحمد سيد زيزو "هدفين" ونيتس جراديشار.