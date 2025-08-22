وليد سليمان يخطف الأنظار برفقة زوجته في أجواء رومانسية.. صور

شارك وليد سليمان، لاعب الأهلي السابق، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وخطف وليد سليمان الأنظار رفقة زوجته في إطلالة رومانسية جمعتهما معا.

وليد سليمان وزوجته

ويعد وليد سليمان واحدا من أبرز لاعبي الأهلي في العصر الحديث حيث أسهم بأهدافه الحاسمة وعطائه المخلص في تحقيق العديد من الألقاب التي ستظل محفورة في قلوب جماهير النادي الأعظم في إفريقيا والعالم.

واحتفلت ياسمين أمل، زوجة وليد سليمان نجم الأهلي السابق بذكريات بطولات القلعة الحمراء بطريقة مميزة.

ونشرت ياسمين أمل صورة تجمعها بزوجها وليد سليمان بعلم الأهلي والفانلة الحمراء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، انستجرام على أنغام أغنية أهلاوية شهيرة تعبر عن ذكريات الانتصارات التي صنعت تاريخ النادي الأهلي.