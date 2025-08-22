قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إكرامي يرد على تصريحات أحمد شوبير
لا أحد فوق القانون.. تفاصيل تفتيش منزل مستشار ترامب السابق جون بولتون
فاروق فلوكس لـ صدى البلد: أتمنى أحمد حلمي يجسد سيرتي الذاتية.. خاص
مقتـ.ـل طفل كرداسة.. الأب رهن صغيره وعشيقته لتاجر مخدرات مقابل جرعة آيس
تعرف على NotebookLM.. تطبيق جوجل الذكي لمذاكرة أكثر فاعلية
شروط التقديم بوظائف بنك القاهرة 2025
أبو شامة: اللقاء بين الرئيس السيسي وبن سلمان يعكس عمق التنسيق بين البلدين
رونالدو أمام النهائي الـ 40.. حلم اللقب الأول مع النصر
اتحاد شباب المصريين بالخارج: زيارة الرئيس للسعودية ستحقق نتائج إيجابية اقتصاديا وسياسيا
أشعل غضبا على مواقع التواصل.. شاب يضرب آخر من ذوي الهمم أثناء تواجده بالشارع في المنوفية
خطيب المسجد الحرام: صلاة الاستخارة لجوء لله وطلب الخيرة منه سبحانه
تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط
رياضة

وليد سليمان يخطف الأنظار برفقة زوجته في أجواء رومانسية.. صور

وليد سليمان وزوجته
وليد سليمان وزوجته
سارة عبد الله

شارك وليد سليمان، لاعب الأهلي السابق، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وخطف وليد سليمان الأنظار رفقة زوجته في إطلالة رومانسية جمعتهما معا.

وليد سليمان وزوجته

ويعد وليد سليمان واحدا من أبرز لاعبي الأهلي في العصر الحديث حيث أسهم بأهدافه الحاسمة وعطائه المخلص في تحقيق العديد من الألقاب التي ستظل محفورة في قلوب جماهير النادي الأعظم في إفريقيا والعالم.

واحتفلت ياسمين أمل، زوجة وليد سليمان نجم الأهلي السابق بذكريات بطولات القلعة الحمراء بطريقة مميزة.

ونشرت ياسمين أمل صورة تجمعها بزوجها وليد سليمان بعلم الأهلي والفانلة الحمراء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي،  انستجرام على أنغام أغنية أهلاوية شهيرة تعبر عن ذكريات الانتصارات التي صنعت تاريخ النادي الأهلي.

وليد سليمان زوجة وليد سليمان الأهلي

