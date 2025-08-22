محمد عبد المنعم يتصدر الترند بسبب الأهلي.. ما القصة؟

تصدر اسم المدافع محمد عبد المنعم، لاعب نيس الفرنسي، محركات البحث خلال الساعات الماضية، عقب تقارير صحفية ربطت بينه وبين العودة المحتملة للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

تقارير تكشف تحركات الأهلي

كشفت تقارير صحفية عن وجود اتصالات أولية بين إدارة النادي الأهلي ومدافعها السابق محمد عبد المنعم، في ظل سعي القلعة الحمراء لتدعيم خط الدفاع خلال ميركاتو يناير.

وذكرت التقارير أن عبد المنعم، الذي انتقل إلى نيس مطلع الموسم الماضي، قد يكون خيارا مطروحا إذا ما اكتملت جاهزيته البدنية بعد إصابته الأخيرة.

موقف اللاعب والأهلي من الصفقة

وتشير التقارير أن الأهلي لم يفتح باب التفاوض الرسمي مع اللاعب، في ظل الغموض الذي يحيط بحالته البدنية بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، والتي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، ويخضع عبد المنعم حاليا للمرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي.

ورغم عدم اتخاذ خطوات رسمية، لا يمانع الأهلي في عودة اللاعب سواء بنظام الإعارة أو البيع النهائي، إلا أن رغبة عبد المنعم في الاستمرار في تجربته الاحترافية بأوروبا قد تُعقد إتمام الصفقة، خاصة أن اللاعب لم يبدِ حتى الآن رغبته في العودة إلى مصر.

مكالمة الخطيب ومدى اهتمام النادي

وأفادت تقارير إعلامية بأن رئيس النادي محمود الخطيب دخل على خط المفاوضات بشكل غير مباشر، حيث تم التواصل مع اللاعب ووكيل أعماله لجس النبض بشأن إمكانية العودة.

وأبدى المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو موافقة مبدئية على ضم عبد المنعم، نظراً لقدراته الدفاعية والفنية، إلى جانب خبرته الدولية والمحلية.

إصابة عبد المنعم

كان محمد عبد المنعم قد انتقل إلى نيس الفرنسي في بداية الموسم المنقضي، قبل أن يتعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي، غاب على إثرها لأكثر من 6 أشهر ويخضع حاليا للتأهيل تمهيدا للعودة للمشاركة في المباريات، وهو ما قد يتزامن مع فترة الانتقالات الشتوية.

الأهلي يستعد لمواجهة غزل المحلة

على صعيد آخر، يستعد النادي الأهلي لملاقاة غزل المحلة يوم الإثنين 25 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز وتُقام المباراة في السادسة مساءا على ملعب غزل المحلة.

ويسعى الأهلي لمواصلة صحوته المحلية، بعد فوزه الأخير على فاركو بنتيجة 4-1، في أول انتصار له تحت قيادة المدير الفني خوسيه ريبيرو.