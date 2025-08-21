حقيقة عودة محمد عبد المنعم للأهلي في الميركاتو الشتوى

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة الأنباء المتداولة مؤخرًا حول إمكانية عودة الدولي محمد عبد المنعم، مدافع نيس الفرنسي، إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي على محطة "أون سبورت إف. إم"، أن اللاعب ما زال يعاني من الإصابة ولم يتعافَ منها حتى الآن.

وقال إنه لم يسمع عن وجود أي مفاوضات بين الأهلي وعبد المنعم بشأن عودته في الوقت الحالي.

ويعاني محمد عبد المنعم من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، ولن يعود للتدريبات قبل شهر نوفمبر القادم، أي بعد نهاية الميركاتو الشتوى.

ولن يعود عبد المنعم للملعب بشكل مباشر للمباريات بشكل طبيعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة يوم الاثنين المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز “دوري نايل”.