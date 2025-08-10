ناقد رياضي: ياسين مرعي هو محمد عبد المنعم الجديد

أشاد الناقد الرياضي إسلام فؤاد بأداء مدافع الأهلي ياسين مرعي خلال مواجهة مودرن سبورت، بعد تسجيله الهدف الثاني للفريق بطريقة مميزة، مؤكدًا أن مستواه ذكر الجماهير بمحمد عبد المنعم.

وأوضح إسلام فؤاد، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي خوسيه ريبيرو يثق في بعض عناصر الدفاع وعلى رأسهم مرعي، مشيرًا إلى أن المدرب بدأ الموسم معتمدًا على مصطفى شوبير كحارس أساسي، رغم وجود محمد الشناوي، وأن شوبير قدّم مباراة جيدة رغم بعض الأخطاء المقبولة.

وأضاف أن الحكم على قرارات ريبيرو ما زال مبكرًا، لافتًا إلى أن مباراة فاركو المقبلة ستكشف ملامح شخصيته الفنية، سواء بالإبقاء على شوبير أو إعادة الشناوي للتشكيل الأساسي، خاصة بعد الشائعات التي تحدثت عن رغبة الشناوي في الرحيل حال استمرار غيابه، وهي أنباء نفاها النادي الأهلي.

وأكد على أن الأزمة الحقيقية في الأهلي ليست فنية بقدر ما هي متعلقة بغياب الانضباط داخل غرفة الملابس، مطالبًا بضرورة احتواء النجوم وتوحيد الصفوف، مشددًا على أن الأهلي نادٍ للبطولات والجميع فيه يلعب من أجل الشعار لا الأسماء.