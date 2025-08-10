خالد بيومي ينتقد ريبيرو بعد تعادل الأهلي مع مودرن سبورت

علّق المحلل الرياضي خالد بيومي على تعادل الأهلي مع مودرن سبورت في بطولة الدوري الممتاز، مشيدًا بأداء الفريق المنافس تحت قيادة مديره الفني مجدي عبدالعاطي، ومنتقدًا اختيارات مدرب الأهلي، البرتغالي ريبيرو.

وقال بيومي عبر فيديو بثه عبر صفحته على «فيس بوك» أن مجدي عبدالعاطي قدّم مباراة مميزة، مستغلًا أخطاء ريبيرو، حيث اعتمد على الهجمات المرتدة وأغلق المساحات بذكاء.

وأضاف أن مدرب الأهلي ساعد منافسه بتغيير مركز أحمد سيد زيزو، وإشراك محمد مجدي أفشة، إلى جانب بعض التغييرات غير الموفقة.

وأشار بيومي إلى أن ريبيرو بدأ اللقاء بتشكيل خاطئ، واعتمد على أداء فردي وبطء في التحضير، ما أفقد الفريق شكله الجماعي المعتاد، وهو ما انعكس على غياب الفرص الحقيقية للتسجيل.

واختتم بأن المباراة كشفت عن وجود أخطاء فردية لدى لاعبي الأهلي، مطالبًا ريبيرو بمعالجتها سريعًا قبل فوات الأوان.