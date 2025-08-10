قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منين الفلوس يا مونلي.. البحث عن مصادر ثروة صديق سوزي الأردنية
وزير الأوقاف: مساعي الاحتلال المفضوحة نحو القتل والتهجير غير خافية على أحد
إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر
محتوى خادش للحياء.. صور مونلي صديق سوزي تضعه في مأزق بالتحقيقات
خالد بيومي ينتقد ريبيرو بعد تعادل الأهلي مع مودرن سبورت
أسعار الذهب اليوم الأحد 10- 8-2025 في مصر
مفاجأة كبيرة.. لقاء محمد رمضان مع زوجة نجل الرئيس الأمريكي | القصة الكاملة
البلوجر لوشا هدد أمن وسلم واستقرار ووحدة المجتمع .. تفاصيل
بسبب بوست به إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. أستاذ طب المنصورة يواجه هذه العقوبة
العثور على جثة تاجر مواشي بعد سرقة أمواله في محجر بصحراء الأقصر
سوزي الأردنية سحبته معاها الحبس.. البلوجر مونلي ينتظر مصيرا أسود
أذكار الصباح كاملة.. لا تتكاسل عنها واغتنم فضلها
رياضة

خالد بيومي ينتقد ريبيرو بعد تعادل الأهلي مع مودرن سبورت

الاهلي
الاهلي
منار نور

علّق المحلل الرياضي خالد بيومي على تعادل الأهلي مع مودرن سبورت في بطولة الدوري الممتاز، مشيدًا بأداء الفريق المنافس تحت قيادة مديره الفني مجدي عبدالعاطي، ومنتقدًا اختيارات مدرب الأهلي، البرتغالي ريبيرو.

وقال بيومي عبر  فيديو بثه عبر صفحته على «فيس بوك» أن مجدي عبدالعاطي قدّم مباراة مميزة، مستغلًا أخطاء ريبيرو، حيث اعتمد على الهجمات المرتدة وأغلق المساحات بذكاء. 

وأضاف أن مدرب الأهلي ساعد منافسه بتغيير مركز أحمد سيد زيزو، وإشراك محمد مجدي أفشة، إلى جانب بعض التغييرات غير الموفقة.

وأشار بيومي إلى أن ريبيرو بدأ اللقاء بتشكيل خاطئ، واعتمد على أداء فردي وبطء في التحضير، ما أفقد الفريق شكله الجماعي المعتاد، وهو ما انعكس على غياب الفرص الحقيقية للتسجيل.

واختتم بأن المباراة كشفت عن وجود أخطاء فردية لدى لاعبي الأهلي، مطالبًا ريبيرو بمعالجتها سريعًا قبل فوات الأوان.

الاهلي مودرن خالد بيومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

