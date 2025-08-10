مهيب عبد الهادي ينشر أرقام زيزو في أول مباراة بالدوري مع الأهلي

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي أرقام لاعب الاهلي أحمد سيد زيزو في اول مباراة بالدوري المصري.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك:"زيزو في أول مباراة مع الأهلي في الدوري المصري = 2 أسيست

عرضية لأحمد رضا = جول

عرضية لياسين مرعي = جول ".

وردت جماهير الأهلي على نظيرتها الزمالك، بعد الإساءة للاعب الفريق الأول لكرة القدم أحمد سيد زيزو، في مباراة الأخير أمس أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

وكانت جماهير الزمالك قد أساءت لزيزو، بعد رحيل الأخير عن النادي من خلال هتافات “الجعان مين زيزو”، بالإضافة إلى ذكر اسم زوجته “بنحبك يا ..”.

وردت جماهير الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت، التي ستنطلق بعد قليل قائلة: “فضلت احايله ميردش اقول يا ايمو ميردش اقول بن شرقي ميردش أقوله يا زيزو ميردش”.

وهي أغنية شهيرة للفنان بهاء سلطان تدعى باسم ميردش.

الأهلي بطل الدوري

يُذكر أن الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز.