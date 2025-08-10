بداية مفاجئة للأهلي في الدوري المصري.. وتعليق مثير من ريبيرو

علّق الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على التعادل الإيجابي أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

تعليق المدير الفني للنادي الأهلي

قال ريبيرو في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:

"كنا نتوقع أن يواجهنا الخصم بهذه الطريقة من خلال تقليل وإغلاق المساحات. نجحنا في خلق بعض الفرص بالشوط الأول، وسيطرنا على مجريات اللعب في معظم الأوقات، وفي الشوط الثاني كنا أفضل كثيرًا وأقرب لمرمى المنافس، لكن اللاعبين استعجلوا الفوز، وبعد استقبالنا الهدف الثاني عدنا للتعادل وحاولنا خلق المزيد من الفرص".

وأضاف: "من الطبيعي أن تكون مباريات بداية الموسم صعبة، كان يمكن أن نخسر، لكن التعادل يظل أفضل من الهزيمة، رغم أنه ليس طموح الجماهير".

الأهلي يطوي صفحة التعادل ويستعد لفاركو

أغلق الجهاز الفني للأهلي ملف مباراة مودرن سبورت، وبدأ التحضير لمواجهة فاركو المقررة في التاسعة مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري المصري.

مشوار الدفاع عن اللقب

ويأمل ريبيرو في مواصلة مشوار الدفاع عن لقب الدوري في أول تحدٍ محلي له مع الفريق، بعدما تولى القيادة الفنية قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة.

منافسات قوية في بداية المشوار

ينتظر الأهلي جدول صعب في أول 10 جولات، حيث يلتقي بيراميدز في الجولة الخامسة على استاد القاهرة، قبل مواجهة الزمالك في الجولة التاسعة.

يذكر أن الأهلي توّج بلقب الدوري الموسم الماضي بفارق نقطتين فقط عن بيراميدز، بعد صراع قوي حتى الأمتار الأخيرة.

نظام الدوري الجديد

ينطلق الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بشكل استثنائي بمشاركة 21 فريقًا، بعد إلغاء الهبوط في النسخة الماضية، وصعود ثلاثة أندية من الدرجة الثانية لينضموا إلى 18 ناديًا في دوري الأضواء.

صفقات الأهلي الصيفية

أبرم الأهلي عدة صفقات بارزة، أبرزها:

التونسي محمد علي بن رمضان

استعادة محمود حسن تريزيجيه

المالي أليو يانج

أحمد مصطفى زيزو

محمد سيحا (حارس المقاولون العرب)

أحمد رمضان بيكهام (مدافع سيراميكا)

شراء مصطفى العش من زد نهائيًا

محمد شكري (من سيراميكا)

ياسين مرعي (من فاركو)

محمد شريف (انتقال حر)

ورحل عن الفريق كل من: وسام أبو علي، علي معلول، عمرو السولية، أكرم توفيق، حمزة علاء، رامي ربيعة، بالإضافة إلى انتهاء إعارة المغربي يحيى عطية الله، وإعارة عمر الساعي للمصري، وكريم الدبيس لسيراميكا، والمغربي رضا سليم للجيش الملكي المغربي، وسمير محمد لبتروجت، بجانب رحيل خالد عبد الفتاح، كريم نيدفيد، ومصطفى البدري نهائيًا.