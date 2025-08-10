قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
47 شهيدا جراء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة
وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة
وزارة الزراعة تعلن التشغيل التجريبي للمتحف الزراعي مجانا للجمهور
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد
الأرصاد: موجة شديدة الحرارة حتي هذا الموعد.. والذروة يوم الأربعاء
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار في البنوك
البلوجر لوليتا تواجه تهمة محتوى مناف للآداب في النيابة العامة
دع الشعب يقرر.. سموتريتش يهدد نتنياهو بشأن الذهاب إلى الانتخابات
وظائف خالية بمجال البترول 2025
نجم الزمالك السابق: أرفض الإساءة لحسام حسن لاعب فيوتشر من بعض جماهير الأهلي
أثر ذكر الله فى الصباح .. فوائد عظيمة لا حصر لها
الحرارة تتجاوز الـ41 وسقوط أمطار.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

نجم الزمالك السابق: أرفض الإساءة لحسام حسن لاعب فيوتشر من بعض جماهير الأهلي

اسامة حسن
اسامة حسن
باسنتي ناجي

شارك نجم الزمالك السابق أسامة حسن منشوراً بشأن اللاعب حسام حسن نجم نادي فيوتشر.

وكتب أسامة حسن :"ارفض إساءة حسام حسن لاعب فيوتشر من بعض جماهير الاهلي في اوضه اللبس".

وكان قد أحرز حسام حسن لاعب مودرن سبورت هدف تعادل فريقه في شباك الأهلي في المباراة التي تجمع بينهما الآن باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الذوري المصري.

وسجل حسام حسن هدف تعادل الأهلي في الدقيقة 60- بعد 10 دقائق فقط من هدف الأهلي الأول-؛ بعد تمريرة بينية عن طريق الجزائري “آدم رجم” تجاه “حسام حسن” المنطلق خلف مدافعي الأهلي داخل منطقة الجزاء، والذي استقبل الكرة بتسديدة يسارية قوية سكنت الشباك.

وسجّل أحمد رضا لاعب الأهلي، هدف التقدم لفريقه في مباراة مودرن سبورت، الهدف الأول للأحمر في الدوري، في الدقيقة 50، من تمريرة أحمد مصطفى زيزو.

وسيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي ومودرن سبورت باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

وشهدت بداية المباراة محاولات من لاعبي الفريقين لفرض السيطرة على مناطق وسط الملعب، لكن نجح لاعبو الأهلي في شن بعض الهجمات على مرمى مودرن سبورت، دون تشكيل خطورة حقيقية.

وحصل أرنولد إيبا لاعب مودرن سبورت على بطاقة صفراء نتيجة تدخل قوي على تريزيجيه لاعب الأهلي في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، كما حصل محمود تريزيجيه على بطاقة صفراء نتيجة تدخل قوي على محمد الدسوقي لاعب مودرن سبورت.

وضغط الأهلي بكل خطوطه باحثًا عن هدف أول، مع محاولات متباعدة من مودرن سبورت للوصول إلى مرمى مصطفى شوبير.

وشهدت الدقيقة 42 تسديدة خطيرة عن طريق تريزيجيه لاعب الأهلي من خارج منطقة الجزاء، مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

وفي الدقيقة 45+3، قاد مودرن سبورت هجمة مرتدة سريعة انتهت بتسديدة عن طريق أرنولد إيبا من داخل منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى دون خطورة.

اسامة حسن حسام حسن فيوتشر

