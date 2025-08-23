غير مقنع .. إكرامي ينتقد أداء صفقتي الزمالك الجدد

انتقد إكرامي الشحات، نجم الأهلي السابق، صفقات الزمالك الجدد بعد أول ظهور لهم في بطولة الدوري الممتاز.

وقال إكرامي الشحات، في تصريحات تلفزيونية: “ألفينا مش مقنع بالنسبالي، ولا شيكو بانزا، والجونين اللي جابوهم في مودرن سبورت، محمد أبو جبل يتحمل مسؤولياتهم، عبدالله السعيد وناصر ماهر، هما اللي عاملين شكل لنادي الزمالك”.

موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري

ويخوض الزمالك مواجهة جديدة في إطار الجولة الرابعة من المسابقة، حين يلتقي مع فريق فاركو في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين الساعيين لتعزيز موقفهما في جدول الترتيب.

القنوات الناقلة للمباراة

من المقرر أن تنقل قناة أون تايم سبورتس المواجهة بين الزمالك وفاركو، مع تخصيص استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل الأداء الفني قبل وبعد المباراة.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم السبت.

ويستأنف الفريق تدريباته مساء غدا الأحد على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا للقاء فاركو المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك خاض مرانه يوم أم الجمعة بصورة طبيعية على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة.