مصر تحقق 8 ميداليات في بطولة أفريقيا للشباب للتايكوندو بنيجيريا

حقق أبطال وبطلات مصر في التايكوندو 8 ميداليات ببطولة أفريقيا للشباب والناشئين المقامة في نيجيريا خلال الفترة ما بين 22 وحتى 23 من شهر أغسطس الجاري في نيجيريا.

وأقيم اليوم منافسات بطولة الشباب على أن تقام غدا منافسات بطولة الناشئين.

وتمكنت مصر من تحقيق 8 ميداليات بواقع 5 ذهبيات وفضية بالإضافة إلى برونزيتين.

لتحصد بعثة مصر كأس المركز الأول للشباب والمركز الثالث للشابات في تألق كبير للبعثة المصرية للتايكوندو.

حقق الميداليات الذهبية كل من محمد وسام في وزن 63 كجم بعد فوزه على لاعب السنغال بنتيجة 2-0 فيما فازت ريتاج إبراهيم بذهبية وزن 55 كجم بعد الفوز على لاعبة المغرب بنفس النتيجة.

كما حقق عمر محمد ذهبية وزن 73 كجم بعد الفوز على لاعب الكاميرون في النهائي بنتيجة 2-0 فيما فازت حنين علي بذهبية وزن 46 كجم بعد التفوق على لاعبة المغرب بنتيجة 2-1 بينما حقق علي الدين أحمد ذهبية وزن 51 كجم بعد الفوز على لاعب المغرب في النهائي بنتيجة 2-0.

أما الميدالية الفضية فقد حصدتها اللاعبة كرمه تامر، فيما حصد كل من ياسين بهاء الدين وماجد سامر الميداليتين البرونزيتين بوزن 68 كجم و59 كجم على الترتيب.