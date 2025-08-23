يستضيف ليفانتي فريق برشلونة اليوم السبت على ملعب سيوداد دي فالنسيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني موسم 2025-2026.

وكان برشلونة بدأ الموسم بقوة، بعدما فاز على ريال مايوركا بثلاثة أهداف نظيفة.

وبهذا الفوز، تصدر برشلونة بقيادة مدربه هانز فليك جدول ترتيب الدوري الإسباني مبكرًا.

في المقابل، خسر ليفانتي مباراته الأولى أمام ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 2-1، مما جعله يحتل المركز الخامس عشر في الترتيب.

موعد مباراة ليفانتي وبرشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تقام مباراة مباراة ليفانتي وبرشلونة في الدوري الإسباني، اليوم السبت الموافق 23 أغسطس 2025 على ملعب سيوداد دي فالنسيا.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام العاشرة والنصف مساءً (22:30) بتوقيت مصر.

وتنقل المباراة عبر قنوات شبكة “بي إن سبورتس” القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports HD2.