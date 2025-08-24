الاتحاد السكندري يستضيف البنك الأهلي في الدوري الليلة

يلتقي فريق الاتحاد السكندري مع نظيره البنك الأهلي اليوم، الأحد، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، في مواجهة قوية يسعى خلالها كل فريق لحصد النقاط الثلاث.

وافتتح الاتحاد مشواره في المسابقة تحت قيادة أحمد سامي بخسارتين أمام المصري (1-3) ومودرن سبورت (1-2)، قبل أن يحقق فوزه الأول على الإسماعيلي بهدف نظيف، ليجمع 3 نقاط وضعته في المركز الخامس عشر بجدول الترتيب.

على الجانب الآخر، بدأ البنك الأهلي مشواره بقيادة طارق مصطفى بالتعادل السلبي أمام غزل المحلة، ثم خسر من حرس الحدود (0-1)، وتعادل مع كهرباء الإسماعيلية (1-1)، ليحتل المركز السابع عشر برصيد نقطتين.

ويفتقد زعيم الثغر في لقاء الليلة لخدمات لاعبه عمرو جمعة الموقوف بعد طرده في المباراة السابقة، كما سيغيب المدير الفني أحمد سامي عن التواجد على الخطوط بعد تعرضه للطرد أيضًا، ليقود الفريق من المدرجات.

في المقابل، شدد طارق مصطفى مدرب البنك الأهلي على لاعبيه بضرورة استغلال مواجهة الإسكندرية من أجل العودة بأول فوز في الدوري هذا الموسم، وكسر سلسلة النتائج السلبية، لإعطاء دفعة قوية للفريق في مشواره بالبطولة.