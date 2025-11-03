محمد الإتربي: من المتوقع زيارة 5 ملايين سائح للمتحف المصري الكبير

قال محمد الإتربى، الرئيس التنفيذى للبنك الاهلى المصرى، إن المتحف الكبير بعث برسالة واضحة للعالم بمكانة مصر وعراقتها، ومن المتوقع أن يزور المتحف 5 ملايين سائح، مؤكدا أن السياحة لها آثار إيجابية على مواردنا بالعملة الأجنبية.

وأكد محمد الإتربى، الرئيس التنفيذى للبنك الاهلى المصرى خلال مداخلة لبرنامج كلمة أخيرة الذى يقدمه الإعلامى أحمد سالم، على قناة ON، انه يجب أن نشهد زيارة 30 مليون سائح فى العام لمصر، ولدينا كل الإمكانيات التى تصل بينا لهذا العدد، ولكن نحن فى حاجة لبناء غرف للسياحة أكثر.



وتابع محمد الإتربى: المتحف الكبير سيكون له آثار إيجابية وكبيرة على المنطقة المحيطة به والسياحة، حيث رأينا بناء لوكاندات وتغيير المنطقة بشكل كامل، مشيرا إلى أن الدولة أصبحت واعدة فى الاستثمار والمتحف لحظة فارقة وهدية مصر للإنسانية.