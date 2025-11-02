قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فضيحة تهز جيش الاحتلال.. زامير يتحرك لتعيين مدعٍ عام جديد

علي صالح

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، أن رئيس الأركان الجنرال إيال زامير يعتزم تعيين مدعٍ عام عسكري جديد خلفًا للمدعية السابقة يفعات تومر يروشالمي، التي أُقيلت مؤخرًا على خلفية تسريب مقطع فيديو يوثق اعتداء جنود إسرائيليين على أسير فلسطيني خلال صيف عام 2024.

وأوضح زامير، في بيان نُشر عبر الحساب الرسمي للجيش على منصة "إكس"، أنه عقد اجتماعًا موسعًا مع كبار ضباط النيابة العسكرية، لبحث تداعيات الأزمة التي هزت الثقة داخل المؤسسة القضائية للجيش. 

وقال: "لقد ألحقت أحداث الأيام الماضية ضررًا بالغًا بسمعة الجيش، وزعزعت ثقة الجمهور في نظامنا القضائي العسكري"، مؤكدًا أنه سيجري قريبًا تعيين قيادة جديدة قادرة على "إعادة ترميم الانضباط واستعادة ثقة الجنود والجمهور".

وأضاف رئيس الأركان: "على الرغم من السلوك غير المسؤول لبعض الضباط، إلا أنني واثق بقدرة النيابة العسكرية على النهوض مجددًا ومواصلة أداء دورها الحيوي في تطبيق القانون وحماية القيم الأخلاقية للجيش الإسرائيلي".

وجاء قرار الإقالة والتعيين الجديد في أعقاب الجدل الواسع الذي أثاره تسريب مقطع مصور نُشر في وسائل إعلام إسرائيلية، أظهر جنودًا يعتدون جسديًا وجنسيًا على أسير فلسطيني داخل مركز احتجاز في صحراء النقب. وقد حمّل مسؤولون إسرائيليون يروشالمي المسؤولية المباشرة عن تسريب المقطع، الذي وُصف بأنه "الضربة الأخطر لصورة الجيش الإسرائيلي منذ تأسيسه".

وفي تطور لاحق، أفادت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم أن يروشالمي فُقدت لساعات بعد العثور على سيارتها متوقفة قرب أحد شواطئ تل أبيب، وبداخلها رسالة وُصفت بأنها "رسالة وداع"، ما أثار شبهات بانتحارها. غير أن مصادر رسمية أكدت لاحقًا العثور عليها على قيد الحياة، وأنها تخضع للرعاية الطبية والنفسية.

وتُعد يفعات تومر يروشالمي أول امرأة تصل إلى منصب المدعية العسكرية العامة في إسرائيل منذ عام 2021، وتشغل رتبة لواء، وهو المنصب الأعلى في السلك القضائي العسكري. وتتمثل مهامها في الإشراف على النظام القضائي داخل الجيش، وتقديم المشورة القانونية للقيادة العليا، وتمثيل المؤسسة العسكرية أمام المحاكم الدولية.

ويرى محللون أن هذه الأزمة تُعد الأخطر في تاريخ القضاء العسكري الإسرائيلي، إذ كشفت عن صراع داخلي بين القيادة الميدانية والنيابة العامة بشأن قضايا الانتهاكات ضد الفلسطينيين، في وقت يسعى فيه الجيش إلى إصلاح صورته أمام المجتمع الدولي بعد سلسلة من التقارير التي وثّقت تجاوزات واسعة في حرب غزة.

الاحتلال الإسرائيلي رئيس الأركان الجنرال إيال زامير يفعات تومر الشرطة الإسرائيلية تومر يروشالمي

