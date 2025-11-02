قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
250 نسخة فقط.. سيارة Leapmotor i C10 تنطلق بمفاهيم جديدة
بدعم الذكاء الاصطناعي.. مايكروسوفت تجهز لإعادة موظفيها رغم موجة التسريحات العالمية
بالزيادات كاملة.. موعد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2025 للمعلمين وموظفي الحكومة
الأرصاد: أمطار متفاوتة على شمال الصعيد والقاهرة .. وتقلبات جوية الأسبوع المقبل
سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم
فريدة عثمان عن مشاركتها بافتتاح المتحف الكبير: فخورة إني كنت جزء من يوم تاريخي
القسام تسلم جثامين 3 جنود إسرائيليين عبر الصليب الأحمر
تفاصيل إصابة خوان بيزيرا نجم الزمالك
لعمق العلاقات بين البلدين.. ملكة الدنمارك تشارك بحفل في سفارة بلادها بالقاهرة
75 دقيقة.. التعادل يسيطر على مباراة الأهلي والمصري بالدوري
رئيس المتحف المصري الكبير: مصر قادرة على الاحتفاء بحضارتها العريقة
أخبار العالم

القسام تسلم جثامين 3 جنود إسرائيليين عبر الصليب الأحمر

الصليب الاحمر
الخارجي

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، مساء الأحد، أنها ستسلم ثلاثة جثامين لجنود إسرائيليين، تم العثور عليها في أحد الأنفاق جنوب قطاع غزة، وذلك في إطار صفقة تبادل الأسرى الجارية بين الحركة والاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الكتائب، في بيان مقتضب نشرته عبر قناتها الرسمية على تطبيق «تيليجرام»: «كتائب الشهيد عز الدين القسام ستسلم عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت غزة، ثلاثة جثامين لأسرى الاحتلال الذين تم العثور عليهم ظهر اليوم داخل أحد الأنفاق جنوب القطاع، وذلك ضمن صفقة طوفان الأقصى».

وفي المقابل، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان لاحق، أن إسرائيل تسلمت عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر جثامين ثلاثة من المحتجزين في غزة، دون الكشف عن هوياتهم، فيما يجري فحص هوياتهم في إطار الإجراءات الرسمية التي تشرف عليها الجهات الطبية والعسكرية الإسرائيلية.

وتأتي هذه التطورات ضمن المرحلة المتقدمة من صفقة تبادل الأسرى التي بدأت منتصف الأسبوع الماضي بوساطة مصرية وقطرية، والتي شملت الإفراج المتبادل عن أسرى فلسطينيين مقابل محتجزين إسرائيليين، إلى جانب تسليم جثامين لضحايا الحرب المستمرة منذ أكثر من عام على قطاع غزة.

ويعد تسليم الجثامين اليوم أحد المؤشرات على استمرار قنوات التواصل بين الأطراف رغم هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار، إذ تسعى الأطراف الوسيطة إلى تثبيت الهدنة وتوسيع نطاق الصفقة لتشمل مزيدًا من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

ويرى مراقبون أن إعلان القسام يأتي في سياق رغبة الحركة في التأكيد على التزامها ببنود الصفقة وإظهار قدرتها على الاحتفاظ بعناصر من جيش الاحتلال حتى بعد أشهر طويلة من القتال، بينما تحاول إسرائيل من جانبها استثمار الحدث في الداخل لتخفيف الضغط الشعبي المتزايد على حكومتها بشأن مصير الأسرى والمفقودين.

كما تشير مصادر مطلعة في غزة إلى أن تسليم الجثامين جرى في أجواء أمنية مشددة وتنسيق دقيق مع الصليب الأحمر، ما يعكس استمرار الدور الإنساني للمنظمات الدولية في إدارة الجوانب الحساسة من الصفقة، وسط مخاوف من انهيار التفاهمات في حال استئناف العمليات العسكرية بشكل واسع.

كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري حركة المقاومة الإسلامية حماس جنود إسرائيليين قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي

