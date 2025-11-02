مستشار ملك البحرين يهنئ مصر بالنجاح الكبير لافتتاح المتحف المصري الكبير

أعرب نبيل بن يعقوب الحمر، مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام، عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققته جمهورية مصر العربية في الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس عظمة الحضارة المصرية وثقافتها المتجذرة عبر التاريخ.



وقال الحمر إن هذا المشروع الثقافي العالمي يفتح آفاقًا جديدة أمام الحضارة والثقافة والسياحة في مصر، ويجسد قدرة الإنسان المصري على تحقيق الإبداع والتميز في مختلف المجالات.



وأكد أن المتحف المصري الكبير يمثل رمزًا للتقدم والحفاظ على التراث الإنساني والحضاري، مشيرًا إلى أنه سيكون بدايةً لمرحلة مزدهرة في خدمة الثقافة المصرية والعربية.



واختتم مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام تصريحه بالتعبير عن تقديره للشعب المصري العظيم، متمنيًا لمصر المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة.

