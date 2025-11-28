الأهلي يفوز على أكاديمية برشلونة بثنائية في افتتاح مشواره بالبطولة

أستهل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 مشواره في بطولة الأهلي الدولية للناشئين تحت 16 عامًا بالفوز على إكاديمية برشلونة الإسباني بهدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة الأولى من البطولة التي يستضيفها النادي الأهلي على ملاعبه بفرع مدينة نصر.

افتتح أحمد عبد الهادي التسجيل للأهلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلًا عرضية مميزة من الجبهة اليسرى، وأضاف محمد شادي الهدف الثاني برأسية رائعة بعدما قابل عرضية مهند عبد النبي من الجبهة اليمنى وقلص لوكاس أوجناسيان الفارق بتسجيل هدف برشلونة الوحيد.

وبدأ أهلي 2009 المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عبيد.

الدفاع: سيف تامر - محمد حمدي قمر - عنر عيد العزيز - آدم يوسف.

الوسط: شوقي السعيد - مهند عبد النبي - سيف كريم - أحمد عبد الهادي - مصطفى فرج.

الهجوم: محمد شادي.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2009 كلا من محمد عز مديرًا فنيًا، وتامر مرسي مدربًا عامًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وعبد الرحمن سعيد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك