ألونسو يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة جيرونا في الدوري الإسباني

أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق لمواجهة جيرونا المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني.

ويخوض ريال مدريد اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 32 نقطة، خلف برشلونة المتصدر بفارق نقطتين.

وشهدت القائمة غياب المدافع راؤول أسينسيو بسبب الإصابة، مقابل عودة أربعة لاعبين بعد فترة غياب هم: تيبو كورتوا، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر وفرانكو ماستانتونو.

قائمة ريال مدريد لمباراة جيرونا:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، سيرجيو ميستري

خط الدفاع: إيدير ميليتاو، ترينت ألكسندر أرنولد، ألفارو كاريراس، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، إيندريك، رودريجو، جونزالو جارسيا، براهيم دياز، فرانكو ماستانتونو.