تقارير: ريال مدريد لا يخطط للتعاقد مع كوناتي في الوقت الحالي

كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني أبلغ إدارة ليفربول رسميًا بعدم وجود نية للتعاقد مع مدافع الفريق إبراهيما كوناتي، سواء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية أو الانتقال الشتوي المقبل.

ويقترب الدولي الفرنسي من نهاية عقده مع ليفربول، حيث لم يتم التوصل بعد لاتفاق حول تجديد عقده، ما قد يتيح له الرحيل في صفقة انتقال مجانية الصيف المقبل.

وقالت صحيفة "ذا أثليتيك" الإنجليزية إن ليفربول قدم عرضًا جديدًا مغريًا لكوناتي، البالغ من العمر 26 عامًا، لكنه لم يرد عليه حتى الآن.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد أبلغ مسؤولي ليفربول بشكل مباشر بعدم اهتمامهم بضم اللاعب في الوقت الحالي.

وأكدت الصحيفة أيضًا أن مستقبل كوناتي ما زال غير واضح، خاصة مع اهتمام أندية كبيرة أخرى بضمه، من بينها برشلونة الإسباني، وبايرن ميونيخ الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي.