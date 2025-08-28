هاني شاكر لأنغام: في انتظار فنك المحترم يا صاحبة الإحساس الجميل

حرص الفنان هاني شاكر على توجيه رسالة دعم للفنانة أنغام بعد عودتها لمصر بعد جراحة دقيقة في ألمانيا.

ونشر هاني شاكر صورة لة برفقة أنغام وعلق كاتبا: “صديقتي وأختي الغالية.. ألف حمد الله على سلامتك نورتي مصر وطمنتينا عليكي، في انتظار جديدك وفنك المحترم يا صاحبة الإحساس الجميل”.

و شاركت الفنانة أنغام رسالة صوتية لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

أول تعليق من أنغام بعد أزمتها الصحية

وقالت الفنانة أنغام: “أنا فكرت أكتب ولا أتكلم معاكم بصوتي وأقولكم شكرًا لكل واحد وقف جنبي ودعالي حتى لو مش بيحبني، أنتم دعيتوا وربنا استجاب، ودعاكم كان هو الدواء، وهو اللي خلاني أقف على رجلي بعد ربنا”.

وتابعت: “مش عارفة ما أبكيش من فرحتي وامتناني لله وليكم.. انتوا كمان دعيتوا لأم اتمنت من ربنا إنها تكمل شوية حياة مع أولادها وتفرح بيهم وترجع تعيش وسطهم تانى.. أنا كان كل خوفي أسيب ولادي.. مش عايزة حاجة من الدنيا غير بس بدعي ربنا أرجعلهم نفسي أكمل معاهم شوية”.

أنغام تكشف موعد أول ظهور غنائي لها بعد أزمتها الصحية

وأضافت: “أنا مشتاقة جدا إني أشوفك قريب إن شاء الله وعلى المسرح نتقابل قريب ونغني ونحتفل.. ومتشكرة كده مليون شكر على وجودكم في حياتي”.