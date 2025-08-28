قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل يوم الإجازة.. تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
اليوم.. كامل الوزير يشارك في احتفالية «هاتشيسون» بوصول أوناش عملاقة لميناء السخنة
نجم الأهلي السابق: الزمالك بيكسب ولكنه غير مقنع
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 102 طائرة مسيرة أوكرانية
ماذا حدث ليلة ويوم مولد النبي محمد؟.. 50 مشهدًا بين السماء والأرض
موعد مباراة الأهلي و بيراميدز في الدوري المصري
رسمياً.. إستمرار تدريس الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمرحلتين الإعدادية والثانوية
كورونا شديدة.. تركي آل شيخ يثير قلق متابعيه بشأن حالته الصحية
مواطن بالبربا : «بنشرب من المجاري» .. ومحافظ سوهاج يرد: «المياه حلوة أهي.. أنا شربت قدامك» |شاهد
أنغام تبكي في رسالة صوتية بعد تعرضها لوعكة صحية: مريت بمحنة صعبة.. والأرصاد تُحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق| حدث ليلًا
هل يجوز لزوجتي الجلوس أمام أعمامها كاشفة شعرها وذراعيها؟.. الإفتاء تجيب
أردوغان: قتلة الفلسطينيين سيحاسبون.. وتركيا تدخل مرحلة جديدة مع "القبة الفولاذية"
فن وثقافة

هاني شاكر لأنغام: في انتظار فنك المحترم يا صاحبة الإحساس الجميل

ميرنا محمود

حرص الفنان هاني شاكر على توجيه رسالة دعم للفنانة أنغام بعد عودتها لمصر بعد جراحة دقيقة في ألمانيا.

ونشر هاني شاكر صورة لة برفقة أنغام وعلق كاتبا: “صديقتي وأختي الغالية.. ألف حمد الله على سلامتك نورتي مصر وطمنتينا عليكي، في انتظار جديدك وفنك المحترم يا صاحبة الإحساس الجميل”.

و شاركت الفنانة أنغام رسالة صوتية لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

أول تعليق من أنغام بعد أزمتها الصحية

وقالت الفنانة أنغام: “أنا فكرت أكتب ولا أتكلم معاكم بصوتي وأقولكم شكرًا لكل واحد وقف جنبي ودعالي حتى لو مش بيحبني، أنتم دعيتوا وربنا استجاب، ودعاكم كان هو الدواء، وهو اللي خلاني أقف على رجلي بعد ربنا”.

وتابعت: “مش عارفة ما أبكيش من فرحتي وامتناني لله وليكم.. انتوا كمان دعيتوا لأم اتمنت من ربنا إنها تكمل شوية حياة مع أولادها وتفرح بيهم وترجع تعيش وسطهم تانى.. أنا كان كل خوفي أسيب ولادي.. مش عايزة حاجة من الدنيا غير بس بدعي ربنا أرجعلهم نفسي أكمل معاهم شوية”.

أنغام تكشف موعد أول ظهور غنائي لها بعد أزمتها الصحية 
 وأضافت: “أنا مشتاقة جدا إني أشوفك قريب إن شاء الله وعلى المسرح نتقابل قريب ونغني ونحتفل.. ومتشكرة كده مليون شكر على وجودكم في حياتي”.

انغام هاني شاكر

قبل إجراء الجراحة للطفلة

أجرم بحق صغيرة.. الأطباء تحقق مع استشاري سمنة بعد عملية تدبيس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

المتعة الحرام

وكر للرذيلة تحت لافتة نادي صحي.. القصة الكاملة لسقوط إمبراطورية المتعة الحرام في قلب الإسكندرية

بيراميدز

أزمة الحكم الإسباني تتطور.. بيراميدز يدرس الانسحاب أمام الأهلي

صورة ارشيفية

بعد تحذير الأرصاد.. إغلاق شواطئ القطاع الغربي بالإسكندرية غدًا

حالة الطقس غداً الخميس

أغسطس بيودع.. حالة الطقس غدا الخميس

عروس حلوان

قرار عاجل بشأن صاحب مركز تجميل تسبب في وفاة عروس حلوان

تركي ال شيخ

تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا

ارشيفية

مات عطشان.. كولدير مياه يصعق صغيرا في العياط

حريق هائل بالمحلة

إصابة 3 أشخاص في حريق هائل بمصنع كاوتش بقرية ميت الحارون بزفتى

حريق

السيطرة على حريق نشب في 3 منازل عشوائية بالقليوبية

كنوز صغيرة في بذور السمسم .. تعرف عليها

أضرار كثيرة.. هل يمكن إجراء عملية تكميم المعدة للأطفال؟

مكمل غذائي رائع.. تعرف على فوائد صفار البيض للأطفال

قبل دخول المدارس.. أفكار للانش بوكس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

