مواطن بالبربا : «بنشرب من المجاري» .. ومحافظ سوهاج يرد: «المياه حلوة أهي.. أنا شربت قدامك» |شاهد
أنغام تبكي في رسالة صوتية بعد تعرضها لوعكة صحية: مريت بمحنة صعبة.. والأرصاد تُحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق| حدث ليلًا
هل يجوز لزوجتي الجلوس أمام أعمامها كاشفة شعرها وذراعيها؟.. الإفتاء تجيب
أردوغان: قتلة الفلسطينيين سيحاسبون.. وتركيا تدخل مرحلة جديدة مع "القبة الفولاذية"
أخبار التوك شو| تحذير عاجل من أحمد موسى.. متحدث الصحة: انتبهوا للفيروسات التنفسية
ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط
سعر الذهب في مصر يوم الخميس
أبرز مباريات اليوم الخميس 28-8-2025 والقنوات الناقلة
عودة الإيجار التمليكي رسميًا.. الحكومة تزف بشرى سارة لهذه الفئات
هل النبي محمد أول خلق الله؟.. علي جمعة: لـ5 أسباب بالأدلة
مفاجأة.. تعرف على سبب تراجع أسعار السيارات الزيرو والمستعملة
الرئيس الأرجنتيني ينجو من هجوم بالحجارة خلال تجمّع انتخابي قرب بوينوس أيرس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

أنغام تبكي في رسالة صوتية بعد تعرضها لوعكة صحية: مريت بمحنة صعبة.. والأرصاد تُحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق| حدث ليلًا

هاني حسين

حرصًا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع "صدى البلد"، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الخميس، ويتضمن أهم الأحداث.

الأرصاد تُحذر من شبورة صباحية وأمطار رعدية على هذه المناطق
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

قرار عاجل بشأن صاحب مركز تجميل تسبب في وفاة عروس حلوان
قررت جهات التحقيق المختصة، إخلاء سبيل صاحب مركز التجميل المتسبب في وفاة إسراء عروس حلوان، ذلك بعد الاستماع لأقواله حول الواقعة.


نحن أصحاب حق.. المستشار القانوني للزمالك يكشف آخر تطورات أرض 6 أكتوبر
أكد الدكتور كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن القلعة البيضاء ليست في صدام مع وزارة الإسكان، والنادي دائمًا داعم للدولة ومؤسساتها.


تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا
أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إصابته بفيروس كورونا.


مريت بمحنة صعبة.. أنغام تبكي في رسالة صوتية بعد تعرضها لوعكة صحية
نشرت المطربة أنغام، رسالة صوتية لها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، لطمانة جمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرا.


تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الخامسة والعشرين من مصر إلى قطاع غزة
رصدت كاميرا قناة “القاهرة الإخبارية”،تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الخامسة والعشرين من مصر إلى قطاع غزة.


تصاعد العدوان الجوي الإسرائيلي على "جبل المانع" جنوب دمشق وتدخل ميداني غامض
شهد ريف دمشق الجنوبي تصعيدًا لافتًا في الهجمات الجوية الإسرائيلية، إذ أكدت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن طائرات الاحتلال شنت غارات استهدفت جبل المانع الأربعاء، حيث عُثر من قبل عناصر الجيش على أجهزة مراقبة وتنصت، ما أثار هجمة جوية أثناء محاولتهم معالجة الموقع.

أنغام الأرصاد سوريا غزة قطاع غزة

