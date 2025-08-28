قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

قرار عاجل بشأن صاحب مركز تجميل تسبب في وفاة عروس حلوان

عروس حلوان
عروس حلوان
ندى سويفى

قررت جهات التحقيق المختصة، إخلاء سبيل صاحب مركز التجميل المتسبب في وفاة إسراء عروس حلوان، ذلك بعد الاستماع لأقواله حول الواقعة.

كما قررت جهات التحقيق إيداع جثمان إسراء كرم، الشهيرة إعلاميًا بـ عروس حلوان، داخل مشرحة زينهم، وذلك لعرضه على الطب الشرعي وإعداد تقرير وافٍ حول سبب الوفاة، عقب وفاتها متأثرة بمضاعفات خطيرة بعد جلسة تجميل داخل أحد مراكز التجميل بمنطقة المهندسين.

ودخلت إسراء  في غيبوبة تامة منذ عدة أيام عقب خضوعها لجلسة تجميل استعدادًا لزفافها الذي كان مقررًا في 3 سبتمبر المقبل، حيث تعرضت لمضاعفات خطيرة نتيجة حقن تجميلي يشتبه في أنه مغشوش، جرى إعطاؤه لها في مواضع خاطئة من جسدها، دون إجراء أي فحوصات أو تحاليل مسبقة.

وقال شقيقها عبد الله كرم في تصريحات سابقة إن قلبها توقف لأكثر من 5 دقائق داخل المركز، ما تسبب في تلف شديد بالمخ، قبل أن يتم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي في محاولة لإنقاذ حياتها، لكنها ظلت في غيبوبة كاملة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

عروس حلوان صاحب مركز التجميل وفاة إسراء عروس حلوان مشرحة زينهم

