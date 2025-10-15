بورصة الكويت تُغلق تعاملاتها على تراجع مؤشراتها

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم /الأربعاء/، على تراجع مؤشراتها حيث سجل مؤشرها العام انخفاضا بنحو 15.48 نقطة بما نسبته 0.17% ليصل إلى مستوى 8843.34 نقطة، إذ جرى تداول نحو 708 ملايين سهم عبر 30 ألفا و492 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 152.7 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الرئيسي تراجعا بنحو 26 نقطة، بما نسبته 0.31% ليصل إلى مستوى 8452.29 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 414 مليون سهم من خلال 18 ألفا و704 صفقات نقدية بقيمة بلغت نحو 63.8 مليون دينار كويتي.

كذلك انخفض مؤشر السوق الأول بنحو 13.62 نقطة بما نسبته 0.15% ليصل إلى مستوى 9377.84 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 294 مليون سهم عبر 11 ألفا و788 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 88.8 مليون دينار كويتي.

وتراجع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 11.10 نقطة بما نسبته 0.13% ليصل إلى مستوى 8842.67 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 276 مليون سهم عبر 11 ألفا و221 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 45.3 مليون دينار كويتي.