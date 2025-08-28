قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

بعد أيام من توليه المنصب الجديد.. وفاة اللواء شريف زاهر| تعرف عليه

بعد أقل من شهر من توليه المنصب الجديد.. من هو اللواء شريف زاهر؟
بعد أقل من شهر من توليه المنصب الجديد.. من هو اللواء شريف زاهر؟
إسلام دياب

جاء خبر رحيل اللواء شريف زهير مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب المفاجئ اليوم الخميس محزنا على ضباط وأصدقاء عمره بعد أقل من شهر من توليه المنصب الجديد مساعدا لوزير الداخلية لقطاع التدريب، وفي هذا التقرير نوضح من هواء اللواء شريف زاهر؟..

التحق اللواء شريف زهير بكلية الشرطة عام 1989، ليبدأ مسيرة طويلة من العطاء في مجالات العمل الأمني وخلال سنوات خدمته، تدرج في المناصب القيادية حتى وصل إلى مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة لعام 2025.

أشرف على إعداد وتدريب أجيال جديدة من ضباط الشرطة، وتمتع بسيرة مهنية مشرفة وأثرًا طيبًا في نفوس زملائه وكل من تعامل معه.

«اللي هيقرب لمصر هنشيله من على وش الأرض».. كانت هذه هي آخر كلمات اللواء شريف زاهر مساعد وزير الداخلية للتدريب، قبل أن توافيه المنية مرددا عبارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ردا على أي من يحاول الاقتراب من حدود مصر وأمنها.

ونشر موقع صدى البلد آخر كلمات اللواء شريف زهير مساعد وزير الداخلية للتدريب، الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، والذى تمت ترقيته ضمن حركة تنقلات الشرطة 2025.

قال اللواء شريف زهير مساعد وزير الداخلية للتدريب، خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية : «بنطمن سيادتك يافندم أن قوات مكافحة الإرهاب جاهزة وعلى أعلى مستوى من التدريب والتسليح في أي وقت وفي كل مكان وبدعم حضرتك وبدعم الشعب المصري هنكون جاهزين لمواجهة أي حد يفكر أو يحاول أنه يهدد أمن المواطن المصري وزي ما ربنا أنعم على مصر بقائد وزعيم بيحبها أحنا كمان بنقدم أرواحنا فداء لـ بلادنا، وزي ما حضرتك قولت بنردد اللي هيقرب لها هنشيله من على وش الأرض».

وكان اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة لعام 2025، في إطار مواصلة تطوير آليات العمل الأمني، وتعزيز منظومة الأداء الشرطي بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة، ويواكب التحديات الأمنية المتسارعة.

وجاءت الحركة مواكبة لتوجهات الدولة في تصعيد الكفاءات الشابة، والاستفادة من الخبرات الميدانية المتميزة، حيث شهدت الحركة تعيين اللواء شريف زهير محمد حاتم مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع التدريب، أحد القطاعات الحيوية التي تُعنى برفع كفاءة الضباط والكوادر الأمنية وتأهيلهم وفق أحدث البرامج التدريبية.

اللواء شريف زهير وفاة  اللواء شريف زهير

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

بالصور

