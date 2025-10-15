تقرير: نمو قياسي للطاقة المتجددة عالميا عام 2024 دون بلوغ مستهدفات المناخ

أظهر تقرير مشترك صدر عن منظمات الطاقة المتجددة العالمية، أن كمية قياسية من الطاقة المتجددة أضيفت عالميا العام الماضي لكن ذلك لا يزال بعيدا عن تحقيق الأهداف نحو تحقيق هدف الأمم المتحدة للمناخ المتمثل في مضاعفة الطاقة الإنتاجية بحلول عام 2030.



ورصد التقرير - الذي أعدته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، ورئاسة البرازيل لمؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ - التقدم المحرز نحو تحقيق هذا الهدف قبل محادثات المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة هذا العام في البرازيل الشهر المقبل.



وأشار التقرير - الذي نشرته منصة World Energy News - إلى إضافة قدرة قياسية من الطاقة المتجددة بلغت 582 جيجاواط في عام 2024، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي قدره 15.1%.. لافتا إلى أن تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2030 يتطلب نموا سنويا قدره 16.6% في الفترة من 2025 إلى 2030.



وبحلول نهاية عام 2024، تم تركيب ما مجموعه 4,443 جيجاوات من الطاقة المتجددة على مستوى العالم، مقابل الهدف الثلاثي البالغ 11,174 جيجاوات.

