قبل وفاته.. شاهد ماذا قال اللواء شريف زهير لـ الرئيس السيسي؟

ينشر موقع صدى البلد آخر كلمات اللواء شريف زهير مساعد وزير الداخلية للتدريب الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، والتى وجهها لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان اللواء زهير تمت ترقيته ضمن حركة تنقلات الشرطة 2025.

وقال خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية : «بنطمن سيادتك يافندم أن قوات مكافحة الإرهاب جاهزة وعلى أعلى مستوى من التدريب والتسليح في أي وقت وفي كل مكان وبدعم حضرتك وبدعم الشعب المصري هنكون جاهزين لمواجهة أي حد يفكر أو يحاول أنه يهدد أمن المواطن المصري وزي ما ربنا أنعم على مصر بقائد وزعيم بيحبها أحنا كمان بنقدم أرواحنا فداء لـ بلادنا، وزي ما حضرتك قولت بنردد اللي هيقرب لها هنشيله من على وش الأرض».

وكان قد اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة لعام 2025، في إطار مواصلة تطوير آليات العمل الأمني، وتعزيز منظومة الأداء الشرطي بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة، ويواكب التحديات الأمنية المتسارعة.

وجاءت الحركة مواكبة لتوجهات الدولة في تصعيد الكفاءات الشابة، والاستفادة من الخبرات الميدانية المتميزة، حيث شهدت الحركة تعيين اللواء شريف زهير محمد حاتم مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع التدريب، أحد القطاعات الحيوية التي تُعنى برفع كفاءة الضباط والكوادر الأمنية وتأهيلهم وفق أحدث البرامج التدريبية.