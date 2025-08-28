نحن أصحاب حق.. المستشار القانوني للزمالك يكشف آخر تطورات أرض 6 أكتوبر

أكد الدكتور كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن القلعة البيضاء ليست في صدام مع وزارة الإسكان، والنادي دائمًا داعم للدولة ومؤسساتها.

وقال كمال شعيب في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد صبري عبر قناة الزمالك، أن النادي صاحب حق في أرض فرع السادس من أكتوبر، ويمتلك كافة التراخيص والمستندات التي تثبت ذلك.

وأضاف قائلاً : "القرار الوزاري يؤكد أن المدة القانونية التي حصل عليها الزمالك لم ينتهي بعد، حصلنا على خطاب بانتهاء المدة القانونية في يونيو ٢٠٢٦".

وشدد المستشار القانوني للقلعة البيضاء، على أن نادي الزمالك لم يتلقى أي إخطار بسحب أرض النادي بالسادس من أكتوبر على عكس ما نشر.

وأشار شعيب إلى أن الزمالك حصل على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية بتغيير استخدام مساحة 15% من مساحة الأرض.

وأضاف قائلاً : "حصلنا على خطاب رسمي من هيئة المجتمعات العمرانية في أبريل 2024 بالموافقة على طلبنا بتغيير إستخدام 15% من مساحة الأرض، بالاضافة إلى خطاب في سبتمبر 2024 بدفع 800 مليون قيمة تغيير الاستخدام، مع وجود إخطار بتقسيط هذا المبلغ.

وأختتم المستشار القانوني لنادي الزمالك، مؤكدًا على عدم صحة ما أثير عن رفض التظلم المقدم من النادي لوزارة الإسكان عار تمامًا من الصحة.