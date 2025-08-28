قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كلمات بعد التشهد الأخير أوصى بها النبي.. احفظ دعاء الرسول
خطوة بخطوة.. سجل بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات عبر هذا الرابط
فيضانات مدمرة في كشمير وباكستان ترفع حصيلة الضحايا وتثير مخاوف من كارثة جديدة
الأرصاد تُحذر من شبورة صباحية وأمطار رعدية على هذه المناطق
بـ 300 ألف جنيه .. اشتري هوندا سيتي أوتوماتيك
قصف عنيف.. طائرات الاحتلال تشن غارتين شمال خان يونس جنوبي غزة
نحن أصحاب حق.. المستشار القانوني للزمالك يكشف آخر تطورات أرض 6 أكتوبر
أوروبا تتجه لتفعيل "آلية الزناد" ضد إيران وطهران تؤكد التزامها بالدبلوماسية
هايدي وكيس الشيبسي.. درس من القلب بـ 5 جنيهات
8 أمور أوصى بها النبي تضمن لك دعاء الملائكة.. لا تفوت ثوابها
صحيفة مجرية: أوكرانيا تلقت أموال أوروبية في 3 سنوات تفوق متحصلات بودابست خلال عقدين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نحن أصحاب حق.. المستشار القانوني للزمالك يكشف آخر تطورات أرض 6 أكتوبر

يمنى عبد الظاهر

أكد الدكتور كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن القلعة البيضاء ليست في صدام مع وزارة الإسكان، والنادي دائمًا داعم للدولة ومؤسساتها.

وقال كمال شعيب في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد صبري عبر قناة الزمالك، أن النادي صاحب حق في أرض فرع السادس من أكتوبر، ويمتلك كافة التراخيص والمستندات التي تثبت ذلك.

وأضاف قائلاً : "القرار الوزاري يؤكد أن المدة القانونية التي حصل عليها الزمالك لم ينتهي بعد، حصلنا على خطاب بانتهاء المدة القانونية في يونيو ٢٠٢٦".

وشدد المستشار القانوني للقلعة البيضاء، على أن نادي الزمالك لم يتلقى أي إخطار بسحب أرض النادي بالسادس من أكتوبر على عكس ما نشر.

وأشار شعيب إلى أن الزمالك حصل على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية بتغيير استخدام مساحة 15% من مساحة الأرض.

وأضاف قائلاً : "حصلنا على خطاب رسمي من هيئة المجتمعات العمرانية في أبريل 2024 بالموافقة على طلبنا بتغيير إستخدام 15% من مساحة الأرض، بالاضافة إلى خطاب في سبتمبر 2024 بدفع 800 مليون قيمة تغيير الاستخدام، مع وجود إخطار بتقسيط هذا المبلغ.

وأختتم المستشار القانوني لنادي الزمالك، مؤكدًا على عدم صحة ما أثير عن رفض التظلم المقدم من النادي لوزارة الإسكان عار تمامًا من الصحة.

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

إتاحة الإيجار التمليكي رسميًا.. آليات الحصول على شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

أجرم بحق صغيرة.. الأطباء تحقق مع استشاري سمنة بعد عملية تدبيس

مدبولي يعلن تفاصيل القرار الجديد بشأن الإيجار القديم

لبست الكفن وتركت الفستان.. إسراء كرم عروس حلوان رحلت بـ حقنة قبل زفافها بأيام

وكر للرذيلة تحت لافتة نادي صحي.. القصة الكاملة لسقوط إمبراطورية المتعة الحرام في قلب الإسكندرية

بعد تحذير الأرصاد.. إغلاق شواطئ القطاع الغربي بالإسكندرية غدًا

أغسطس بيودع.. حالة الطقس غدا الخميس

لماذا كان يصوم النبي يومي الإثنين والخميس؟.. أمين الإفتاء يجيب

هل يحاسب مريض الوسواس القهري على وساوسه؟ عالم أزهري يجيب

ما حكم جلوس الزوجة أمام أعمامها دون حجاب؟.. الإفتاء تجيب

كنوز صغيرة في بذور السمسم .. تعرف عليها

أضرار كثيرة.. هل يمكن إجراء عملية تكميم المعدة للأطفال؟

مكمل غذائي رائع.. تعرف على فوائد صفار البيض للأطفال

قبل دخول المدارس.. أفكار للانش بوكس

رغم شائعات الانفصال.. زوج ياسمين رئيس يدعمها في العرض الخاص لفيلم ماما وبابا

مكنش قصدي .. حسن الشافعي يرد على اتهامه بدعم المُتطرفين بموسيقى حماسية للحوثيين |القصة الكاملة

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

