عمر فرج ينشر صورة له مع ثنائي الزمالك الفلسطيني

نشر الفلسطينى عمر فرج مهاجم الأبيض صورة من داخل نادى الزمالك تجمعه بثنائي الفريق الفلسطيني.



وأثناء تواجده فى مران الفريق حرص على التقاط صورة مع زملائه الثنائى الفلسطينى أدم كايد وعدى الدباغ ثنائى الفريق.



وكان قد أبلغ جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، الفلسطيني عمر فرج، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بقرار رحيله عن صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي أن إدوارد شدد على اللاعب بضرورة إحضار عروض رسمية لبحث الموافقة على رحيله، مشيرًا إلى أن الإدارة ترفض الاستغناء عنه مجانًا في الوقت الحالي.

وأوضح المصدر أن سياسة الزمالك الحالية تستهدف تحقيق أقصى استفادة مالية من أي لاعب يرحل عن الفريق، لتفادي تكرار سيناريو انتقال أحمد السيد زيزو للأهلي دون استفادة مادية.