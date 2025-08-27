مستشار الزمالك: ممدوح عباس يعد أكبر داعم للنادي على مر التاريخ

قال كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، إن نادي الزمالك قدم تظلما لوزارة الإسكان، والتظلم مرفق به كافة الأوراق الخاصة التي تؤيد صحة موقف النادي، ويتم حاليا بحثه.



وأوضح أن حلم إنشاء فرع الزمالك الجديد مستمر منذ 25 عاماً، وأن جميع خطوات التنفيذ تتم وفق تعاقدات رسمية مع جهات موثوقة، مع الالتزام الكامل بالشفافية ومراعاة أن أموال النادي هي أموال عامة تخضع للرقابة.

وشدد على أن ممدوح عباس يعد أكبر داعم على مر التاريخ لنادي الزمالك، مؤكدا على أن سحب الأرض تسبب في حدوث أزمة حقيقية للنادي، لأن حلم أكتوبر هو المخرج الوحيد للنادي.