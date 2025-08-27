حلم منذ 25 عاما.. الزمالك يستعرض المستندات الرسمية الخاصة بموافقات أرض أكتوبر

قال كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، إن نادي الزمالك قدم تظلم لوزارة الإسكان، والتظلم مرفق به كافة الأوراق الخاصة التي تؤيد صحة موقف النادي، ويتم حاليا بحثه.

وأضاف كمال شعيب، أن النادي حصل على موافقات رسمية من هيئة المجتمعات العمرانية بشأن تخصيص أنشطة استثمارية جديدة في أرض الفرع بمدينة السادس من أكتوبر، مشيراً إلى أن جميع الأوراق والمستندات متوفرة وتثبت سلامة الموقف القانوني للنادي.



وشدد على أن حلم إنشاء فرع الزمالك الجديد مستمر منذ 25 عاماً، وأن جميع خطوات التنفيذ تتم وفق تعاقدات رسمية مع جهات موثوقة، مع الالتزام الكامل بالشفافية ومراعاة أن أموال النادي هي أموال عامة تخضع للرقابة.

ولفت إلى ان النادي مستعد للذهاب لأي جهة رقابية لمراجعة كافة الإجراءات، وذلك لحماية حق النادي في الأرض.



