جمال عبد الحميد: جماهير الزمالك قدمت ملحمة كبيرة في تشجيع الفريق وكانت دافع رئيسي لظهور الفريق بشكل جيد

أكد جمال عبد الحميد، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، ان هناك توليفة جيدة داخل نادي الزمالك، وهو ما ظهر في مستوى الفريق في اللقاءات التي خاضها في الدوري.

وقال جمال عبد الحميد، خلال لقاء له لبرنامج "أخر النهار"، عبر فضائية "ألنهار"، أن مشكلة سحب أرض أكتوبر من نادي الزمالك كان لها تأثير على جماهير الزمالك، ولكن لاعبي الزمالك بعدوا نفسهم عن الضغوط، ونجحوا في تحقيق الفوز وتصدر الدوري.

وتابع نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن جماهير الزمالك قدمت ملحمة كبيرة في تشجيع الفريق وكانت دافع رئيسي في الأداء المتميز للفريق في الدوري .