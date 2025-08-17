جمال عبدالحميد: الزمالك لم يكن على المستوى المطلوب خلال لقائه أمام المقاولون العرب

أكد جمال عبد الحميد، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن الزمالك خلال لقائه أمام المقاولون العرب لم يكن على المستوى المطلوب، مشيرا إلى أن المدير الفني لفريق المقاولون العرب نجح في إغلاق مفاتيح لعب الزمالك.

وقال جمال عبد الحميد، خلال لقاء له لبرنامج "أخر النهار"، أن معظم فرق الدوري العام، تلجأ لتضيقق مساحات اللعب أمام الأهلي والزمالك، لذا لا بد أن يتم اللعب بأساليب مختلفة لكسر الدفاعات.

وتابع نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن الزمالك عليه تحقيق الفوز باللقاءات القادمة للتمكن من المنافسة على الدوري، مؤكدا أن الزمالك يمتلك 4 لاعبين في مركز المهاجم، وعندما يشارك عدي الدباغ وباقي اللاعبين وقتها سنكون قادرين على ترتيب اللاعبين ومن الأحق بالاستمرار في التشكيلة الأساسية.