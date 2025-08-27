بعد أزمة انتقاله للزمالك.. حامد حمدان يتقدم باعتذار رسمي لإدارة بتروجيت

تقدم النجم الفلسطيني حامد حمدان لاعب فريق بتروجيت مساء اليوم ، باعتذار رسمي لناديه، على ما بدر منه خلال الفترة الماضية.



كتب حامد حمدان عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "أتقدم أنا اللاعب حامد حمدان لاعب نادي بتروجيت بخالص الاعتذار إلى مجلس ادارة نادي بتروجيت المحترم، وإلى المدير الفني للفريق، وأعضاء الجهاز الفني بالكامل، ولكل زملائي اللاعبين بالفريق، عن أي تصرف مخالف بدر مني في الفترة الأخيرة، وأتحمل كامل المسؤولية عنه".

وأضاف: "وأؤكد وأجدد التزامي واحترامي الصادق بقيم النادي ولوائحه، كل الاحترام والتقدير لكيان نادي بتروجيت العظيم".

وارتبط اسم اللاعب حامد حمدان بالانتقال إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.