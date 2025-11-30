خالد بيومي يهاجم توروب بعد مواجهة الأهلي والجيش الملكي: لعبنا من أجل التعادل

علق خالد بيومي، المحلل الرياضي، في فيديو نشره عبر منصة "يوتيوب" علي تعادل الأهلي مع الجيش الملكي 1-1 في دوري أبطال أفريقيا.

وقال بيومي: "ييس توروب، المدير الفني للأهلي، يتعامل مع الفريق بشكل تقليدي، لكن فكرة أنه يذهب للمباراة من أجل التعادل مع الجيش الملكي أمر غير منطقي، خاصة وأن الأهلي معتاد على هذه المباريات الكبيرة".



وأضاف بيومي: "الأهلي كان غائبًا تمامًا عن المباراة في أول 40 دقيقة، وكان يعتمد على الهجمات المرتدة، وهو أسلوب غير مناسب في مثل هذه المباريات. الفريق ترك مساحات كبيرة على الجانبين، واستغل لاعبو الجيش الملكي مثل يوسف الفحلي وأحمد حمودان تلك الفراغات بشكل جيد".



وتابع في انتقاده: "كذلك، كان هناك غياب تام لأدوار لاعبي وسط الملعب، حيث لم يكن ديانج يؤدي دوره الدفاعي بالشكل المطلوب، مما تسبب في وجود فجوة كبيرة بين خط الدفاع ووسط الملعب".