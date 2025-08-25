قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا
إلهام شاهين تكشف حقيقة مطالبتها بتدريس مسيرتها الفنية ضمن مناهج التعليم
الشقق البديلة للإيجار القديم .. الشروط وطرق التقديم
دوري نايل.. مودرن سبورت يتقدم على بيراميدز بهدف في الشوط الأول
بعد رسوب أكثر من 400 طالب.. نقل بعض معلمي مدرسة أجهور الإعدادية بالقليوبية
ريبيرو يكشف سر اختيار الشناوي لمباراة الأهلي وغزل المحلة
3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. موعد إجازة المولد النبوي 2025
دوري التنس.. فريق ناشئي الأهلي يهزم هليوبوليس 6-3
صحة النواب: حل أزمة الولادة القيصرية يبدأ بدعم الطبيعية بمستشفيات الحكومة
بنت صغيرة غلطت واعتذرت.. أول رد من إلهام شاهين عن خلافها مع منة عرفة.. فيديو
كلماته أقوى من الرصاص.. تعليق أحمد موسى عن مقال وزير الخارجية بشأن غزة
بعد بيان الإسكان الأخير.. أحمد موسى يوجه رسالة لإدارة الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

النجاة من قصف غزة.. دموع ورسالة من حامد حمدان عبر إنستجرام

حامد حمدان
حامد حمدان
منار نور

وجّه النجم الفلسطيني حامد حمدان، لاعب فريق بتروجيت، مساء اليوم الإثنين، رسالة مؤثرة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، عقب قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسكن أسر في مدينة غزة.


كتب "حمدان": «حسبنا الله ونعم الوكيل، الحمد لله نجاة عاطفية أحباب قلبي بعد استهداف البرج السكني».

وأضاف: «اللهم لا تجبرني بمكروه المعاناة ومن أحب، يا رب لا تختبر صبري فإني أخاف الفقد فلا تحملني ما لا طاقة لي به».


واختتم رسالته قائلاً: «استودعك ربي كل ما أخشى، فأنت خير الحافظين».

وفي سياق آخر قال الإعلامي جمال الغندور، إن مصدر مسؤول بنادي بتروجت، كشف أن إدارة النادي رفضت رحيل الفلسطيني حامد حمدان إلى صفوف الزمالك في انتقالات الصيف الحالية


وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "المصدر أكد أن الزمالك رفع عرضه لضم حامد حمدان إلى 40 مليون جنيه، ولكن إدارة نادي بتروجت رفضت رحيل اللاعب في الصيف.

وأضاف: "تم الاتفاق مع إداراة نادي الزمالك على دفع 20 مليون جنيه في الوقت الحالي، وتم الاتفاق على انتقال حمدان إلى الزمالك في الشتاء".

وشدد: "الزمالك سيدفع لنا 20 مليون جنيه، وتم الاتفاق على انتقال حامد حمدان إلى صفوف الزمالك في الشتاء بشكل رسمي".

واختتم: "سنعقد جلسة مع حامد حمدان، في الساعات المقبلة لتهدئة الأزمة بينه وبين سيد عيد المدير الفني للفريق، من أجل عودة اللاعب لتدريبات الفريق، والمشاركة بشكل أساسي خلال الشهور المقبلة، حتى رحيله إلى الزمالك في الشتاء".

حامد حمدان الزمالك بتروجيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل (قصة كاملة)

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي عاطف كامل

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

أرشيفية

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق.. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

وفاة الإعلامي عاطف كامل

وفاة الإعلامي الشهير عاطف كامل

القردة لي لي

تفاصيل مثيرة.. معلومات عن القردة لي لي تثير الجدل علي السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

“ الطاقة المتجددة في تنمية المشروعات الصغيرة” ندوة بإعلام الداخلة بالوادى الجديد

جانب من الحدث

الطاقة المتجددة في تنمية المشروعات الصغيرة .. ندوه بإعلام الداخلة بالوادى الجديد

ليلة الملوخية بالاقصر

الأقصر تتألق بليلة الملوخية.. عادة موروثة تحولت إلى أيقونة المولد النبوي الشريف

بالصور

هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا

هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا
هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا
هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا

يوقف أجهزة الجسم نهائيا.. الكلورفينابير| ما السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟

يوقف أجهزة الجسم نهائيًا.. الكلورفينابير | ما هو السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟
يوقف أجهزة الجسم نهائيًا.. الكلورفينابير | ما هو السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟
يوقف أجهزة الجسم نهائيًا.. الكلورفينابير | ما هو السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟

صاحب لو بطلنا نحلم نموت.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل

عاطف كامل
عاطف كامل
عاطف كامل

الكلورفينابير.. المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى.. آخر تطورات التحقيق في مقـ.تل 6 أطفال ووالدهم بالمنيا

"الكلورفينابير" المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى آخر تطورات التحقيق في مقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا
"الكلورفينابير" المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى آخر تطورات التحقيق في مقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا
"الكلورفينابير" المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى آخر تطورات التحقيق في مقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا

فيديو

جلسة تصوير عروسين داخل مسجد

قلبوا الدنيا.. جلسة تصوير عروسين داخل مسجد تثير الجدل والإفتاء تعلق

أحمد عبدالقادر

صدمة لجماهير المارد الأحمر.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد بعد مكالمة رسمية

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المتهم

بسبب حفل زفاف.. القبض على طالب والتحفظ على سيارته في السويس.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد