مصدر يكشف موقف المهاجم الفلسطيني عمر فرج مع الزمالك

أبلغ جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، الفلسطيني عمر فرج، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بقرار رحيله عن صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي أن إدوارد شدد على اللاعب بضرورة إحضار عروض رسمية لبحث الموافقة على رحيله، مشيرًا إلى أن الإدارة ترفض الاستغناء عنه مجانًا في الوقت الحالي.

وأوضح المصدر أن سياسة الزمالك الحالية تستهدف تحقيق أقصى استفادة مالية من أي لاعب يرحل عن الفريق، لتفادي تكرار سيناريو انتقال أحمد السيد زيزو للأهلي دون استفادة مادية.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن سبورت مساء اليوم، الخميس، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.