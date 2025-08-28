رمى تيشيرت الزمالك.. كواليس أزمة الجزيري مع يانيك فيريرا

كشف محمود فؤاد، الناقد الرياضي، كواليس أزمة التونسي سيف الجزيري مع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، وذلك بعد تصريح المدرب بأن اللاعب خارج حساباته بشكل نهائي.

وقال محمود فؤاد، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أنا شايف إن الزمالك مش الفريق المرعب ومش الفريق اللي يخوف الخصوم حتى الآن رغم تحقيقه انتصارات».

وأردف قائلًا: «الزمالك تعاقد مع يانيك فيريرا لأنه المدرب الأفضل في المعروضين على مجلس الإدارة وليس المدرب الأنسب لفريق بحجم الزمالك».

وتابع فؤاد: «يانيك فيريرا مدير فني بتاع لقطة ومفيش مدير فني بيطلع تصريحات ضد لاعبته بهذا الشكل».

وحول ما حدث مع الجزيري، قال فؤاد: «ما حصل أن سيف الجزيري رمى التيشرت في اتجاه وجه يانيك فيريرا، المدرب طلب من سيف الجزيري أن يشارك في مركز الجناح وهو لم يرغب في لعب هذا المركز، ولكن أقتنع في النهاية».

واستطرد قائلًا: «ولكن اللاعب لم يؤدي، فالمدرب أوقف التمرين وطلب من المترجم أن يخبره إما أن يلعب بجدية أو يغادر المران فقام الجزيري بخلع التيشرت وألقاه تجاه ريبيرو، ثم قام بركل الترابيزة الموضوع عليها جهاز اللاب توب الخاص بيانيك فيريرا».

وأشار فؤاد إلى أن ما حدث يأتي ضمن مسلسل تطفيش لسيف الجزيري داخل نادي الزمالك.

