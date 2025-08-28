قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميركل: تولي امرأة رئاسة ألمانيا أمر بديهي .. وسنفتح أبوابنا للاجئين
إيفان يواس: بوتين لا ينوي إنهاء الحرب.. وأوكرانيا خسرت الكثير من الأشخاص والأسلحة
بطارية Galaxy S26 Ultra تثير الجدل.. شهادة جديدة تكشف مفاجأة
حماس ترحب ببيان مجلس الأمن وتحذر من شراكة واشنطن في "جرائم الاحتلال"
أزمة الحكم الإسباني تتطور.. بيراميدز يدرس الانسحاب أمام الأهلي
حاكمة بورتوريكو السابقة تقر بالذنب في قضية تمويل انتخابي غير مشروع
8.5 مليار دولار.. رئيس الوزراء: يوليو الماضي شهد أعلى مستوى موارد دولارية في تاريخ مصر بعيدا عن الأموال الساخنة
تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا
تصاعد العدوان الجوي الإسرائيلي على "جبل المانع" جنوب دمشق وتدخل ميداني غامض
غضب في الزمالك ضد فيريرا.. وحسين لبيب طالب إدوارد بتحذيره
أسرار راجمة الصواريخ والمركبة المدرعة المصرية.. الرشاش المتعدد منتج مصري 100%
رياضة

رمى تيشيرت الزمالك.. كواليس أزمة الجزيري مع يانيك فيريرا

سيف الجزيري
سيف الجزيري
رباب الهواري

كشف محمود فؤاد، الناقد الرياضي، كواليس أزمة التونسي سيف الجزيري مع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، وذلك بعد تصريح المدرب بأن اللاعب خارج حساباته بشكل نهائي.

وقال محمود فؤاد، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أنا شايف إن الزمالك مش الفريق المرعب ومش الفريق اللي يخوف الخصوم حتى الآن رغم تحقيقه انتصارات».

وأردف قائلًا: «الزمالك تعاقد مع يانيك فيريرا لأنه المدرب الأفضل في المعروضين على مجلس الإدارة وليس المدرب الأنسب لفريق بحجم الزمالك».

وتابع فؤاد: «يانيك فيريرا مدير فني بتاع لقطة ومفيش مدير فني بيطلع تصريحات ضد لاعبته بهذا الشكل».

وحول ما حدث مع الجزيري، قال فؤاد: «ما حصل أن سيف الجزيري رمى التيشرت في اتجاه وجه يانيك فيريرا، المدرب طلب من سيف الجزيري أن يشارك في مركز الجناح وهو لم يرغب في لعب هذا المركز، ولكن أقتنع في النهاية».

واستطرد قائلًا: «ولكن اللاعب لم يؤدي، فالمدرب أوقف التمرين وطلب من المترجم أن يخبره إما أن يلعب بجدية أو يغادر المران فقام الجزيري بخلع التيشرت وألقاه تجاه ريبيرو، ثم قام بركل الترابيزة الموضوع عليها جهاز اللاب توب الخاص بيانيك فيريرا».

وأشار فؤاد إلى أن ما حدث يأتي ضمن مسلسل تطفيش لسيف الجزيري داخل نادي الزمالك.
 

ياسمين رئيس وزوجها

رغم شائعات الانفصال.. زوج ياسمين رئيس يدعمها في العرض الخاص لفيلم ماما وبابا

حسن الشافعي

مكنش قصدي .. حسن الشافعي يرد على اتهامه بدعم المُتطرفين بموسيقى حماسية للحوثيين |القصة الكاملة

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

