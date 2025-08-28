مدرب وادي دجلة: نستهدف التواجد بالمراكز السبعة الأولى.. ومباراة الزمالك صعبة

أكد محمد الشيخ، المدير الفني لفريق وادي دجلة، أن جميع مباريات الدوري المصري هذا الموسم صعبة للغاية، نظرًا لتقارب المستويات بين الفرق.



وأوضح محمد الشيخ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي ، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، أن الهدف الأساسي لفريق دجلة هذا الموسم هو إنهاء المسابقة ضمن المراكز السبعة الأولى في جدول الترتيب.

وعن المباراة القادمة، شدد محمد الشيخ على أن مواجهة الزمالك في الدوري الممتاز لن تكون سهلة على الإطلاق، رغم تفوق فريقه على الأبيض في المباريات الودية التي جمعتهما هذا الموسم، مشيراً إلى أن الزمالك يعد من أفضل الأندية الأفريقية حاليًا، بالإضافة إلى كونه حامل لقب كأس مصر، وهو ما يجعل المواجهة معقدة.



وأضاف محمد الشيخ ،أن فريقه يمتلك أسلوبه الخاص في المباريات، ويسعى دائمًا لتقديم أفضل ما لديه، كما أثنى الشيخ على أداء اللاعبين عبدالله السعيد وشيكو بانزا، واصفًا إياهما بأفضل اللاعبين في الدوري حتى الآن.