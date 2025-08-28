بيراميدز يتحرك لخطف نجم الزمالك بعد ازمته مع جون ادواردو

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تحرك نادي بيراميدز للتعاقد مع أحمد حمدي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال خالد الغندور، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “المحور”: “أحمد حمدي، لا يعاني من أي إصابة كما زعم البعض”.

وأضاف: “أحمد حمدي، لم يتوصل لاتفاق مع جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك بشأن تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، لذلك تم تسريب أن اللاعب يعاني من إصابة وتم استبعاده من المباريات”

وتابع: “أحمد حمدي، لديه عرضًا من نادي بيراميدز للانضمام لصفوف في نهاية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر”.