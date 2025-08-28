أزمة الحكم الإسباني تتطور.. بيراميدز يدرس الانسحاب أمام الأهلي

كشف الناقد الرياضي احمد درويش علي موقف بيراميدز في المباراة المقبلة امام الاهلي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





وكتب احمد درويش :" مصدر من النادي : بيراميدز يضع في خياراته الإنسحاب أمام الأهلي في المباراة المقبلة في حال تعيين الحكم الأسباني خافيير روخاس".

وسقط النادي الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام منافسه غزل المحلة، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمباراة مرتقبة وحاسمة في مشوار الفريق ببطولة الدوري حيث يواجه بيراميدز في قمة الجولة الهامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع غزل المحلة

ومن المقرّر أن يلتقي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره بيراميدز، يوم السبت الموافق 30 من أغسطس الجاري 2025، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.