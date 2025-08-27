موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

سقط النادي الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام منافسه غزل المحلة، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمباراة مرتقبة وحاسمة في مشوار الفريق ببطولة الدوري حيث يواجه بيراميدز في قمة الجولة الهامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع غزل المحلة



ومن المقرّر أن يلتقي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره بيراميدز، يوم السبت الموافق 30 من أغسطس الجاري 2025، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وسعى النادي الأهلي لمصالحة الجماهير بعد فقدان 4 نقاط في بداية مشواره ببطولة الدوري المصري بالتعادل أمام مودرن سبورت ثم تعادل أمام غزل المحلة.

وحقق الأهلي فوزًا وحيداً خلال 3 مباريات لعبها ببطولة الدوري المصري في الموسم الحالي وكانت امام فاركو بنتيجة 4-1.

ويلعب فريق بيراميدز مباراته أمام الأهلي بعد الخسارة القاسية والمفاجأة أمام مودرن سبورت بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة السابقة.